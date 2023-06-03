Чи можна пити мінеральну воду

Пити мінеральну воду. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Мінеральні та лікувальні води потрібно пити тільки за показанням лікаря. Наприклад лужна вода, знижує кислотність шлунку, що може негативно позначатися на перетравлюванні їжі.

Про це повідомив кардіохірург Михайло Тодуров.

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"Два літри води на день. Всі чули цю цифру? Лікарі підтримують вас у прагненні поповнювати водний баланс. Але чи вся вода нам потрібна у такій кількості? Наприклад, мінеральна, з яскраво вираженим смаком і різноманітним складом. Розкажу, чи є обмеження у вживанні такої води", — сказав лікар.

Пляшка води. Фото: Pexels

"Не варто пити без показань і призначень лікарі лужні води Лужна вода знижує кислотність у шлунку. Якщо у пацієнта кислотність шлунку в нормі, це може призвести до утруднення перетравлення їжі", — додав кардіохірург.

Тоді які мінеральну воду пити, щоб не нашкодити організму?

Лікар зазначає, що взагалі мінеральна вода — це будь-яка натуральна вода, у складі якої є розчинні мінеральні солі. Але її склад буває різним.

Стакан з водою. Фото: Pexels

Мінеральна вода буває трьох видів:

столова — вгамувати спрагу;

лікувальна-столова — вгамувати спрагу, але вживати треба рідше;

лікувальна — не підходить для втамування спраги.

Столова, питна

Можна вживати регулярно, для приготування їжі. Мінералізація 1 г/дм.

Лікувально-столова

Мінералізація 1-8 г/дм. За наказом МОЗ, пити її можна з інтервалом 3-6 місяців не довше місяця.

Лікувальна

Мінералізація понад 8,0 г/дм. Її варто пити за призначенням лікаря, якщо для цього є медичні показання.

Якщо пити лише лікувальну/лікувально-столову воду

Людина тримає пляшку води. Фото: Pexels

Серце

У складі такої води більше солей ніж у звичайній столовій. ВООЗ радить вживати до 2 гр натрію на день = 5 грамів солі. А її надлишок впливає на розвиток серцевих хвороб і гіпертензії.

Нирки

Магній, кальцій для здорової людини — це добре. Але якщо у людини є проблеми з нирками, така вода може ускладнити їхню хворобу.

Гіпертензія, проблеми з ШКТ, хвороби нирок

Щоб не ускладнити перебіг хронічних хвороб, проконсультуйтеся з лікарем, мінеральну воду з яким складом та якої жорсткості вам можна пити.

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