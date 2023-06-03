Можно ли пить минеральную воду

Пить минеральную воду. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Минеральные и лечебные воды следует пить только по показаниям врача. Например щелочная вода, снижает кислотность желудка, что может отрицательно сказываться на переваривании пищи.

Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров.

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"Два литра воды в день. Все слышали эту цифру? Врачи поддерживают вас в стремлении пополнять водный баланс. Но вся ли вода нам нужна в таком количестве? Например, минеральная, с ярко выраженным вкусом и разнообразным составом. Расскажу, есть ли ограничения в употреблении". такой воды", — сказал врач.

Бутылка воды. Фото: Pexels

"Не стоит пить без показаний и назначений врачи щелочные воды Щелочная вода снижает кислотность в желудке. Если у пациента кислотность желудка в норме, это может привести к затруднению переваривания пищи", — добавил кардиохирург.

Тогда какие минеральную воду пить, чтобы не навредить организму?

Врач отмечает, что вообще минеральная вода – это любая натуральная вода, в составе которой есть растворимые минеральные соли. Но ее состав бывает разным.

Стакан с водой. Фото: Pexels

Минеральная вода бывает трех видов:

столовая — утолить жажду;

лечебно-столовая — утолить жажду, но употреблять надо реже;

лечебная – не подходит для утоления жажды.

Столовая, питьевая

Можно употреблять регулярно для приготовления пищи. Минерализация 1 г/дм.

Лечебно-столовая

Минерализация 1-8 г/дм. По приказу Минздрава, пить его можно с интервалом 3-6 месяцев не дольше месяца.

Лечебно

Минерализация свыше 8,0 г/дм. Ее следует пить по назначению врача, если для этого есть медицинские показания.

Если пить только лечебную/лечебно-столовую воду

Человек, держащий бутылку воды. Фото: Pexels

Сердце

В составе такой воды больше солей, чем в обычной столовой. ВОЗ советует употреблять до 2 г натрия в день = 5 граммов соли. А ее избыток влияет на развитие сердечных заболеваний и гипертензии.

Почки

Магний, кальций для здорового человека — это хорошо. Но если у человека проблемы с почками, такая вода может осложнить их болезнь.

Гипертензия, проблемы с ЖКТ, болезни почек

Чтобы не осложнить течение хронических заболеваний, проконсультируйтесь с врачом, минеральную воду с каким составом и какой жесткости вам можно пить.

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