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Найпоширеніші міфи про "потрібно пити багато води": думка нутриціолога

30 травня 2023 06:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Скільки води потрібно пити в день дорослій людині
Жінка з водою. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Насправді, пити багато води через силу зовсім не обов'язково. Важливіше прислухатися до свого організму, а ось надлишок води може навіть нанести шкоду вашому здоров'ю. 

Про це повідомила нутриціологиня Марія Кулінська

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"Кожен день ми видихаємо приблизно 700 мл води, а через шкіру випаровується десь 200 мл. Наша детокс система (печінка/нирки) страждає/погано виконує свої функції, якщо ми пʼємо дуже мало води", — повідомила експертка. 

Проте нутриціологиня додає, що крім міфів стосовно норми води в день, є і інші речі, яким не слід довіряти. Це відноситься до сумнівним дієтичних добавках. 

Дівчина тримає чай. Фото: Freepik

"Пити фуфломіцини з айхербу, які ніби зцілюють печінку чи ще щось і свято вірити в цей псевдодетокс. Чи подружка, яка ну дуже фанатіє від блогера з Тік-току, а ми ж всі знаємо, що то доказово, бо вона "зуб дає". Це як мати 37 розмір взуття, придбати туфлі 36 розміру і ходити в них кожного дня. Впевнена висновки навіть можна відчути і "накласти це" на ту понівечену детокс-систему", — додала нутриціологиня. 

Експертка зазначає що іноді дійсно навіть голова болить не тільки через відсутність кисню, а тому що не вистачає води. До того же споживання достатньої кількості води позначається на стані шкіри, роботі ШКТ, перистальтиці кішківника і навіть на настрої та когнітивних функціях.

Яку воду краще пити?

1. Воду з лимоном можна пити лише здоровим людям! Натщесерце пити усіляки фреші, лимонну воду і тому подібне не рекомендується, бо якщо є проблеми з кислотністю шлунка (навіть якщо знижена кислотність), це може погіршити ситуацію.

2. Гаряча вода не покращує травлення і не вбиває мікроби, а лише може спровокувати опік слизової оболонки ротової порожнини, тож, будь ласка, не пийте гарячу воду.

3. А от коли ми прокидаємось, і перед сніданком, випиваємо склянку теплої води, яка дійсно трішки розслабляє сфінктр жовчного міхура і допомагає жовчовиділенню, але пити саме теплу воду не обов’язково.

Дівчина тримає стакан з водою. Фото: Freepik

Міфи про воду

Один з найпопулярніших міфів  — це "чай та кава виводять воду з організму", тому обов'язково додатково потрібно пити склянку води. 

"Ні, в такому разі вони будуть працювати, як диуретики, тому ви просто будете частіше ходити до туалету ніж якби ви не пили їх", — зазначила експертка. 

Склянка води в руках. Фото: Freepik

Пити 8 склянок води в день 

"Міф про "8 склянок води в день" я тоже проходила. Вода — основний компонент нашої крові, яка на 99% складається з плазми, а остання в свою чергу в основному з води. Надлишок води в організмі призводить до зниження електролітів (це суха частина плазми крові), в результаті кров стає гіпотонічною та може призвести до порушень по всьому організму. Тож не треба пити дуже багато води (тільки якщо ви не професійний спортсмен або живете в спекотному кліматі)", — зазначила нутриціологиня. 

Сенс водного балансу не в 8 склянках, а в тому, навіщо нам це потрібно, що це нам дає і чому це важливо. 

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як зрозуміти, що ви п'єте мало води.

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