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Самые распространенные мифы о "нужно пить много воды": мнение нутрициолога

30 мая 2023 06:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Сколько воды нужно пить в день взрослому человеку
Женщина с водой. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

На самом деле, пить много воды через силу совсем не обязательно. Важнее прислушиваться к своему организму, а вот переизбыток воды может нанести вред вашему здоровью.

Об этом сообщила нутрициолог Мария Кулинская.

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"Каждый день мы выдыхаем примерно 700 мл воды, а через кожу испаряется где-то 200 мл. Наша детокс система (печень/почки) страдает/плохо выполняет свои функции, если мы пьем очень мало воды",  сообщила эксперт.

Однако нутрициология добавляет, что кроме мифов относительно нормы воды в день есть и другие вещи, которым не следует доверять. Это относится к сомнительным диетическим добавкам.

Девушка держит чай. Фото: Freepik

"Пить фуфломицины из айхерба, которые будто исцеляют печень или еще что-то и свято верить в этот псевдодетокс. Или подружка, которая ну очень фанатеет от блоггера из Тик-тока, а мы же все знаем, что это доказательно, потому что она зуб дает". "Это как иметь 37 размер обуви, приобрести туфли 36 размера и ходить в них каждый день. Уверенная выводы даже можно почувствовать и "наложить это" на ту изуродованную детокс-систему",  добавила нутрициолог.

Эксперт отмечает, что иногда действительно даже голова болит не только из-за отсутствия кислорода, а потому что не хватает воды. К тому же потребление достаточного количества воды сказывается на состоянии кожи, работе ЖКТ, перистальтике кишечника и даже настроении и когнитивных функциях.

Какую воду лучше пить?

1. Воду с лимоном можно пить только здоровым людям! Натощак пить всякие фреши, лимонную воду и тому подобное не рекомендуется, потому что если есть проблемы с кислотностью желудка (даже если снижена кислотность), это может усугубить ситуацию.

2. Горячая вода не улучшает пищеварение и не убивает микробы, а только может спровоцировать ожог слизистой полости рта, поэтому, пожалуйста, не пейте горячую воду.

3. А вот когда мы просыпаемся, и перед завтраком, выпиваем стакан теплой воды, которая действительно немного расслабляет сфинктр желчного пузыря и помогает желчевыделению, но пить именно теплую воду не обязательно.

Девушка держит стакан с водой. Фото: Freepik

Мифы о воде

Один из самых популярных мифов – это "чай и кофе выводят воду из организма", поэтому обязательно дополнительно нужно пить стакан воды.

"Нет, в таком случае они будут работать, как диуретики, поэтому вы просто будете чаще ходить в туалет, чем если бы вы не пили их", — отметила эксперт.

Стакан воды в руках. Фото: Freepik

Пить 8 стаканов воды в день

"Миф о "8 стаканах воды в день" я тоже проходила. Вода – основной компонент нашей крови, которая на 99% состоит из плазмы, а последняя в свою очередь в основном из воды. Избыток воды в организме приводит к снижению электролитов (это сухая часть плазмы крови), в результате кровь становится гипотонической и может привести к нарушениям по всему организму.

Смысл водного баланса не в 8 стаканах, а в том, зачем нам это нужно, что нам дает и почему это важно.

Мы писали, что Комаровский рассказал, как понять, что вы пьете мало воды.

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