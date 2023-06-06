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Як правильно виписати електронний рецепт: НСЗУ відповіла на головні питання

6 червня 2023 11:24
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як виписати електронний рецепт
Жінка зі смартфоном. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Задля зручності та економії часу була створена можливість користуватися медичними рецептами дистанційно. Тепер замінити рецепт або виписати новий лікар може зробити онлайн.  

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Трапляється так, що вже в процесі лікування необхідна заміна препарату, який можна виписати в будь-який час. 

"Якщо при цьому в ЕСОЗ зафіксований діагноз пацієнта, це можна зробити дистанційно", — повідомили медики. 

Чи може лікар будь-якої спеціальності виписати електронний рецепт на наркотичний засіб?

"Технічна можливість виписати е-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки доступна для всіх лікарів. Призначення таких препаратів здійснюється згідно з лікарськими спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії та відповідно до лікарських посад", — додали в НСЗУ. 

пенсионер
Жінка тримає смартфон. Фото: Freepik

Також часто виникають питання, яким чином виписувати рецепт на інсулін приватному лікарю та чи можна виписувати його в паперовій формі, якщо пацієнт ще не підключився до ЕСОЗ.

"До 31 березня 2023 року всі заклади охорони здоровʼя та лікарі-ФОП були зобовʼязані зареєструватися в ЕСОЗ та забезпечувати відпуск рецептурних ліків за е-рецептом", — зазначали фахівці. 

смартфон
Жінка тримає телефон. Фото: Freepik

Проте в НСЗУ нагадують, що на час дії воєнного стану можливість виписування паперових рецептів залишається.

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