Как выписать электронный рецепт

Как правильно выписать электронный рецепт: НСЗУ ответила на главные вопросы
Для удобства и экономии времени была создана возможность пользоваться медицинскими рецептами дистанционно. Теперь заменить рецепт или выписать новый врач может сделать онлайн.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.
Часто задаваемые вопросы по электронному рецепту
Бывает так, что уже в процессе лечения необходима замена препарата, который можно выписать в любое время.
"Если при этом у ЕСОЗ зафиксирован диагноз пациента, это можно сделать дистанционно", — сообщили медики.
Может врач любой специальности выписать электронный рецепт на наркотическое средство?
"Техническая возможность выписать е-рецепт на наркотические (психотропные) лекарства доступна всем врачам. Назначение таких препаратов осуществляется согласно врачебным специальностям, по которым проводится медицинская практика в соответствии с полученной лицензией и в соответствии с врачебными должностями", — добавили в НСЗУ.
Также часто возникают вопросы, каким образом выписывать рецепт на инсулин частному врачу и можно ли его выписывать в бумажной форме, если пациент еще не подключился к ЕСОЗ.
"До 31 марта 2023 года все учреждения здравоохранения и врачи-ФЛП были обязаны зарегистрироваться в ЕСОЗ и обеспечивать отпуск рецептурных лекарств по е-рецепту", — отмечали специалисты.
Однако в НСЗУ напоминают, что на момент действия военного положения возможность выписки бумажных рецептов остается.
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