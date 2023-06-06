Как выписать электронный рецепт

Женщина со смартфоном. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Для удобства и экономии времени была создана возможность пользоваться медицинскими рецептами дистанционно. Теперь заменить рецепт или выписать новый врач может сделать онлайн.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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Часто задаваемые вопросы по электронному рецепту

Бывает так, что уже в процессе лечения необходима замена препарата, который можно выписать в любое время.

"Если при этом у ЕСОЗ зафиксирован диагноз пациента, это можно сделать дистанционно", — сообщили медики.

Может врач любой специальности выписать электронный рецепт на наркотическое средство?

"Техническая возможность выписать е-рецепт на наркотические (психотропные) лекарства доступна всем врачам. Назначение таких препаратов осуществляется согласно врачебным специальностям, по которым проводится медицинская практика в соответствии с полученной лицензией и в соответствии с врачебными должностями", — добавили в НСЗУ.

Женщина, держащая смартфон. Фото: Freepik

Также часто возникают вопросы, каким образом выписывать рецепт на инсулин частному врачу и можно ли его выписывать в бумажной форме, если пациент еще не подключился к ЕСОЗ.

"До 31 марта 2023 года все учреждения здравоохранения и врачи-ФЛП были обязаны зарегистрироваться в ЕСОЗ и обеспечивать отпуск рецептурных лекарств по е-рецепту", — отмечали специалисты.

Женщина, держащая телефон. Фото: Freepik

Однако в НСЗУ напоминают, что на момент действия военного положения возможность выписки бумажных рецептов остается.

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