Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Как правильно выписать электронный рецепт: НСЗУ ответила на главные вопросы arrow

Как правильно выписать электронный рецепт: НСЗУ ответила на главные вопросы

6 июня 2023 11:24
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как выписать электронный рецепт
Женщина со смартфоном. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Для удобства и экономии времени была создана возможность пользоваться медицинскими рецептами дистанционно. Теперь заменить рецепт или выписать новый врач может сделать онлайн.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Читайте также:

Часто задаваемые вопросы по электронному рецепту

Бывает так, что уже в процессе лечения необходима замена препарата, который можно выписать в любое время.

"Если при этом у ЕСОЗ зафиксирован диагноз пациента, это можно сделать дистанционно", — сообщили медики.

Может врач любой специальности выписать электронный рецепт на наркотическое средство?

"Техническая возможность выписать е-рецепт на наркотические (психотропные) лекарства доступна всем врачам. Назначение таких препаратов осуществляется согласно врачебным специальностям, по которым проводится медицинская практика в соответствии с полученной лицензией и в соответствии с врачебными должностями", — добавили в НСЗУ.

пенсионер
Женщина, держащая смартфон. Фото: Freepik

Также часто возникают вопросы, каким образом выписывать рецепт на инсулин частному врачу и можно ли его выписывать в бумажной форме, если пациент еще не подключился к ЕСОЗ.

"До 31 марта 2023 года все учреждения здравоохранения и врачи-ФЛП были обязаны зарегистрироваться в ЕСОЗ и обеспечивать отпуск рецептурных лекарств по е-рецепту",  отмечали специалисты.

смартфон
Женщина, держащая телефон. Фото: Freepik

Однако в НСЗУ напоминают, что на момент действия военного положения возможность выписки бумажных рецептов остается.

Ранее мы сообщали о том, как подписать декларацию с семейным врачом для ребенка: процедура.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас