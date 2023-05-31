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Як підписати декларацію з сімейним лікарем для дитини: процедура

31 травня 2023 12:29
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як знайти педіатра для дитини
Дитина з лікарем. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У НСЗУ нагадали про важливість наявності сімейного лікаря або педіатра в дитини. Вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря або терапевта, незалежно від наявності декларації з лікарем. 

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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"Дуже важливо, аби у дитини з моменту її народження був свій сімейний лікар чи педіатр. Він спостерігає за здоров'ям малюка, проводить вакцинацію за календарем щеплень. Крім того, лікар первинки направляє до лікарів-спеціалістів і створює електронний рецепт за програмою "Доступні ліки", Наголошуємо, що вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, незалежно від наявності декларації з лікарем", —повідомили медики. 

Педіатр з дитиною. Фото: Freepik

Повідомляється, що декларацію з лікарем батьки можуть підписати одразу після народження дитини. Дитина, якій вже виповнилося 14 років, за наявності паспорта може обрати собі лікаря та подати декларацію самостійно. Декларацію можна укласти або з педіатром, або з сімейним лікарем.

За даними електронної системи охорони здоров'я, понад 6,4 млн дітей мають укладені декларації з лікарями первинної ланки медицини. Зокрема, з педіатрами підписано 3,39 млн декларацій.

"Знайти сімейного лікаря або педіатра ви зможете за допомогою онлайн-карти НСЗУ "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги", — додали медики. 

Мама та дитина на прийомі в лікаря. Фото: Freepik 

Як підписати декларацію ВПО

"Наголошуємо, що вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, незалежно від наявності декларації з лікарем", — додали лікарі. 

Щоб скористатися картою:

  • У фільтрах ліворуч оберіть область або введіть в полі пошуку  назву населеного пункту.
  • У фільтрі "Договір з НСЗУ" —  оберіть "З договором". 

У НСЗУ додали, що якщо людина бажає укласти декларацію з лікарем в конкретному закладі — потрібно ввести назву у фільтрі "Надавач послуг" зліва, на карті з’явиться перелік амбулаторій та їх контакти.  

Праворуч від карти відобразиться список усіх лікарів, які приймають у тому закладі, який ви обрали. 

"Подати декларацію можна до лікаря, навпроти прізвища якого на дашборді стоїть стрілочка вгору. Якщо дашборд показує, що у вашому населеному пункті всі лікарі первинки вичерпали ліміт, то зателефонуйте до цього закладу, щоб уточнити, чи можна подати декларацію", — зазначили медики. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, як направити дитину на безоплатну реабілітацію.

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