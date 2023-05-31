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Как подписать декларацию с семейным врачом для ребенка: процедура

31 мая 2023 12:29
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как найти педиатра для ребенка
Ребенок с врачом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В НСЗУ напомнили о важности наличия семейного врача или педиатра у ребенка. Вынужденные переселенцы могут обратиться к любому семейному врачу или терапевту вне зависимости от наличия декларации с врачом.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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"Очень важно, чтобы у ребенка с момента его рождения был свой семейный врач или педиатр. Он наблюдает за здоровьем малыша, проводит вакцинацию по календарю прививок. Кроме того, врач первички направляет к врачам-специалистам и создает электронный рецепт по программе "Доступны лекарства", подчеркиваем, что вынужденные переселенцы могут обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, независимо от наличия декларации с врачом", — сообщили медики.

Педиатр с ребенком. Фото: Freepik

Сообщается, что декларацию с врачом родители могут подписать сразу после рождения ребенка. Ребенок, которому исполнилось 14 лет, при наличии паспорта может выбрать себе врача и подать декларацию самостоятельно. Декларацию можно заключить либо с педиатром, либо с семейным врачом.

По данным электронной системы здравоохранения, более 6,4 млн детей имеют заключенные декларации с врачами первичного звена медицины. В частности, с педиатрами подписано 3,39 млн деклараций.

"Найти семейного врача или педиатра вы сможете с помощью онлайн-карты НСЗУ "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи", — добавили медики.

Мама и ребенок на приеме у врача. Фото: Freepik

Как подписать декларацию ВПЛ

"Отмечаем, что вынужденные переселенцы могут обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, независимо от наличия декларации с врачом", — добавили врачи.

Чтобы воспользоваться картой:

  • В фильтрах влево выберите область или введите в поле поиска название населенного пункта.
  • В фильтре "Договор с НСЗУ" — выберите "С договором".

В НСЗУ добавили, что если человек желает заключить декларацию с врачом в конкретном заведении — нужно ввести название в фильтре "Сервис" слева, на карте появится перечень амбулаторий и их контакты.

Справа от карты отобразится список всех врачей, принимающих в том заведении, которое вы выбрали.

"Подать декларацию можно к врачу, напротив фамилии которого на дашборде стоит стрелочка вверх. Если дашборд показывает, что в вашем населенном пункте все врачи первички исчерпали лимит, то позвоните по телефону в это заведение, чтобы уточнить, можно ли подать декларацию",  отметили медики.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, как направить ребенка на бесплатную реабилитацию.

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