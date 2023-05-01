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Близько 15% смертей дітлахів до п'яти років спричинені пневмонією: як запобігти хворобі

1 травня 2023 15:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як запобігти пневмонії у дітей
Вакцинація дитини. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Близько 15 % смертей дітлахів віком до 5 років є пневмонія. Одним із головних її збудників є гемофільна паличка типу Б, яка призводить до захворювання Hib-інфекцією.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України

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"Hib-інфекція або гемофільна інфекція може призвести й до тяжких хвороб — гнійний менінгіт, ураження нервової системи, епіглотит (тяжкий набряк горла), отит, сепсис (інфекція крові) та інші. Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом або контактно", — повідомили медики. 

Як запобігти хворобі

За статистикою від 3 до 6 % випадків гемофільної інфекції типу Б у дітей є фатальними, а до 20 % пацієнтів, які вижили після менінгіту, спричиненого Hib, втрачають слух або мають неврологічні ускладнення.

"У зоні найвищого ризику діти віком від 6 місяців до 4 років. Однак вразити хвороба може й підлітків і навіть дорослих. Найбільш ефективним методом профілактики захворювання є вакцинація. Вона може проводитися моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент", — зазанчили в МОЗ. 

Графік вакцинації для профілактики Hib-інфекції. Фото: МОЗ

Щеплення для профілактики Hib-інфекції необхідно проводити за схемою:

  • перша доза — 2 місяць життя;
  • друга доза — 4 місяць життя;
  • третя доза — 12 місяць життя.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.

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