Як запобігти пневмонії у дітей

Вакцинація дитини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Близько 15 % смертей дітлахів віком до 5 років є пневмонія. Одним із головних її збудників є гемофільна паличка типу Б, яка призводить до захворювання Hib-інфекцією.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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"Hib-інфекція або гемофільна інфекція може призвести й до тяжких хвороб — гнійний менінгіт, ураження нервової системи, епіглотит (тяжкий набряк горла), отит, сепсис (інфекція крові) та інші. Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом або контактно", — повідомили медики.

Як запобігти хворобі

За статистикою від 3 до 6 % випадків гемофільної інфекції типу Б у дітей є фатальними, а до 20 % пацієнтів, які вижили після менінгіту, спричиненого Hib, втрачають слух або мають неврологічні ускладнення.

"У зоні найвищого ризику діти віком від 6 місяців до 4 років. Однак вразити хвороба може й підлітків і навіть дорослих. Найбільш ефективним методом профілактики захворювання є вакцинація. Вона може проводитися моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент", — зазанчили в МОЗ.

Графік вакцинації для профілактики Hib-інфекції. Фото: МОЗ

Щеплення для профілактики Hib-інфекції необхідно проводити за схемою:

перша доза — 2 місяць життя;

друга доза — 4 місяць життя;

третя доза — 12 місяць життя.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.