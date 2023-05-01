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Около 15% смертей детей до пяти лет вызваны пневмонией: как предотвратить болезнь

1 мая 2023 15:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как предотвратить пневмонию у детей
Вакцинация ребенка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Около 15% смертей детей в возрасте до 5 лет есть пневмония. Одним из главных ее возбудителей является гемофильная палочка типа Б, которая приводит к заболеванию Hib-инфекцией.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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"Hib-инфекция или гемофильная инфекция может привести и к тяжелым болезням - гнойный менингит, поражение нервной системы, эпиглотит (тяжелый отек горла), отит, сепсис (инфекция крови) и другие. Передается инфекция воздушно-капельным путем или контактно", — сообщили медики.

Как предотвратить болезнь

По статистике от 3 до 6% случаев гемофильной инфекции типа Б у детей фатальные, а до 20% пациентов, выживших после менингита, вызванного Hib, теряют слух или имеют неврологические осложнения.

"В зоне наивысшего риска дети от 6 месяцев до 4 лет. Однако поразить заболевание может и подростков и даже взрослых. Наиболее эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация. Она может производиться моновакцинами и комбинированными вакцинами, содержащими Hib-компонент", — отметили в Минздраве.

График вакцинации для профилактики Hib-инфекции. Фото: МОЗ

Прививки для профилактики Hib-инфекции необходимо проводить по схеме:

  • первая доза — 2-й месяц жизни;
  • вторая доза — 4-й месяц жизни;
  • третья доза — 12-й месяц жизни.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.

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