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14 млн людей захворіли на діабет за 2018 рік: хто саме й чому

20 квітня 2023 01:45
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Інна Буряк
редактор
14 млн людей захворіли на діабет за 2018 рік: хто саме й чому
Дівчина дивиться на торт. Фото: shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені розповіли, що за 2018 рік у світі понад 14 млн людей захворіли на цукровий діабет другого типу через незбалансоване харчування. Найбільше таких випадків зареєстрували у Європі та Центральній Азії.

Про це повідомляє Nature Medicine.

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Зазначається, що вчені Університету Тафтса сконструювали модель, яка на основі 1 220 досліджень, проведених між 1980 та 2020 років, спрогнозувала кількість випадків діабету другого типу за 2018 рік, пов'язаних із харчовими звичками. За результатами, у 184 країнах таких випадків було понад 14 млн, що складає 70% від усіх нових діагнозів діабету у світі.

Найбільше випадків спостерігали у центральній та східній частині Європі, центральній Азії, Латинській Америці та на Карибах. Зазначається, що в більшості подібні ситуації трапляються в жителів міст та жінок.

Щодо неповноцінного харчування, повідомляється, що до діабету другого типу призводить недостатнє вживання цільних зерен, надмірне споживання очищеного рису та пшениці, надмірне споживання обробленого м'яса.

Нагадаємо, що навколо вживання яєць завжди розгортаються баталії. Американський дієтолог повідомив, що буде з організмом, якщо кожного дня вживати до п'яти яєць

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