14 млн человек заболели диабетом за 2018 год: кто именно и почему

Девушка смотрит на торт. Фото: shutterstock

Ученые рассказали, что за 2018 год в мире более 14 млн человек заболели сахарным диабетом второго типа из-за несбалансированного питания. Больше всего таких случаев было зарегистрировано в Европе и Центральной Азии.

Об этом сообщает Nature Medicine.

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Ученые Университета Тафтса сконструировали модель, которая на основе 1 220 исследований, проведенных между 1980 и 2020 годами, спрогнозировала количество случаев диабета второго типа за 2018 год, связанных с пищевыми привычками. По результатам, в 184 странах таких случаев было более 14 млн, что составляет 70% всех новых диагнозов диабета в мире.

Больше всего случаев наблюдалось в центральной и восточной части Европы, центральной Азии, Латинской Америке и на Карибах. Отмечается, что в большинстве подобные ситуации встречаются у жителей городов и женщин.

Относительно неполноценного питания сообщается, что к диабету второго типа приводит недостаточное употребление цельных зерен, чрезмерное потребление очищенного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса.

Напомним, что вокруг употребления яиц всегда разворачиваются баталии. Американский диетолог сообщил, что будет с организмом, если каждый день употреблять до пяти яиц.