Употребление яиц добавляет энергии

Диетолог объяснил, как употребление яиц изменило его здоровье: Фото Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вокруг употребления яиц всегда разворачиваются баталии. Американский диетолог сообщил, что будет с организмом, если каждый день съедать до пяти яиц.

Об этом сообщил Newsweek.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, содержание холестерина в большом яйце составляет 186 миллиграммов, и весь он содержится в желтке. Диетолог и персональный тренер Джесси Федер съедает минимум три яйца ежедневно после того, как заметил, что его уровень энергии значительно улучшился.

Диетолог и персональный тренер Джесси Федер: Фото Newsweek

Получив опыт диетолога и повысив свою осведомленность, живущий в Майами Федер узнал, что холестерин в рационе человека не обязательно влияет на уровень холестерина в крови. Он решил начать включать яйца в свой рацион для получения белка, как только узнал, что они автоматически не повышают уровень холестерина.

Федер уже год каждое утро съедает от трех до пяти яиц на завтрак, что, по его словам, значительно улучшило здоровье и уровень энергии.

"Как человек, у которого в семье среди родственников был высокий уровень холестерина, я всегда боялся есть слишком много яиц из-за высокого содержания холестерина. Мой уровень холестерина был на грани высокого в течение нескольких лет до того, как я не попробовал есть яйца каждый день", — рассказал Федер в интервью журналу Newsweek.

Яйца являются ценным источником питательных элементов: Фото Pexels

Яйца могут обеспечить организм различными питательными веществами, включая витамин А, витамин В, фолат, витамин В12, холин и антиоксиданты.

"Пищевой холестерин оказывает минимальное, если вообще имеет, влияние на уровень холестерина в крови. Как человек, который также является персональным тренером и ведет очень активный образ жизни, я ищу продукты, которые могут обеспечить меня белком, полезными жирами и разнообразными питательными веществами. Яйца идеально подходят для меня на эту роль, и я обычно съедаю от трех до пяти штук каждое утро", — сказал он.

Диетолог рекомендует съедать от трех до пяти яиц в день в зависимости от текущей потребности в калориях и уровня активности. Некоторым людям может не понадобиться столько яиц, если они более или менее активны.

Ранее мы писали, что врач рассказал о надежном способе повысить уровень "хорошего" холестерина.