Вживання яєць додає енергії

Дієтолог пояснив, як вживання яєць змінило його здоров'я: Фото Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Навколо вживання яєць завжди розгортаються баталії. Американський дієтолог повідомив, що буде з організмом, якщо кожного дня вживати до п'яти яєць.

Про це повідомив Newsweek.

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За даними Міністерства сільського господарства США, вміст холестерину у великому яйці становить 186 міліграмів, і весь він міститься в жовтку. Дієтолог і персональний тренер Джессі Федер з'їдає щонайменше три яйця щодня після того, як помітив, що його рівень енергії значно покращився.

Дієтолог і персональний тренер Джессі Федер: Фото Newsweek

Здобувши досвід дієтолога і підвищивши свою обізнаність, Федер, який живе в Майамі, дізнався, що холестерин у раціоні людини не обов'язково впливає на рівень холестерину в крові. Він вирішив почати включати яйця в свій раціон для отримання білка щойно дізнався, що вони автоматично не підвищують рівень холестерину.

Федер вже рік щоранку з'їдає від трьох до п'яти яєць на сніданок, що, за його словами, значно покращило його здоров'я та рівень енергії.

"Як людина, у якої в родині був високий рівень холестерину, я завжди боявся їсти занадто багато яєць через високий вміст холестерину. Мій рівень холестерину був на межі високого протягом декількох років до того, як я не почав їсти яйця щодня", — розповів Федер в інтерв'ю журналу Newsweek.

Яйця є цінним джерелом поживних елементів: Фото Pexels

Яйця можуть забезпечити організм різноманітними поживними речовинами, включаючи вітамін А, вітамін В, фолат, вітамін В12, холін та антиоксиданти.

"Харчовий холестерин має мінімальний, якщо взагалі має, вплив на рівень холестерину в крові. Як людина, яка також є персональним тренером і веде дуже активний спосіб життя, я шукаю продукти, які можуть забезпечити мене білком, корисними жирами та різноманітними поживними речовинами. Яйця ідеально підходять для мене на цю роль, і я зазвичай з'їдаю від трьох до п'яти штук щоранку", — сказав він.

Дієтолог рекомендує з'їдати від трьох до п'яти яєць кожного дня, залежно від поточної потреби в калоріях та рівня активності. Деяким людям може не знадобитися стільки яєць, якщо вони більш або менш активні.

Раніше ми писали, що лікар розповів про надійний спосіб підвищити рівень "хорошого" холестерину.