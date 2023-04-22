Масштабний спалах лихоманки в Аргентині: заражено понад 60 тисяч осіб
В Аргентині зафіксували рекордний спалах лихоманки. Загинуло понад 40 людей.
Про це пише BBC.
Аргентина почала боротися з лихоманкою під назвою денге, яка вже встигла заразити понад 60 тисяч людей. Хвороба локалізується переважно на північному заході країни.
Найбільшу кількість смертей зафіксовано в північно-східних провінціях Сальта, Тукуман і Хухуй.
Інфекція поширюється комарами Aedes aegypti. Останній масштабний випадок зараження аргентинців зафіксований у 2020 році, йдеться в повідомленні.
Симптоми денге включають лихоманку, головні болі, нудоту та біль у суглобах.
"Через підвищення температури в нашій країні та світі цей комар... може поширюватися більше. Їхня популяція продовжує рухатися далі на південь", — каже біолог Маріанела Гарсіа Альба.
На щастя, Міністерство охорони запевняє, що випадки лихоманки денге починають знижуватися. Та закликає жителів посилювати заходи безпеки боротьби з комарами.
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