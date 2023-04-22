Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Масштабний спалах лихоманки в Аргентині: заражено понад 60 тисяч осіб arrow

Масштабний спалах лихоманки в Аргентині: заражено понад 60 тисяч осіб

22 квітня 2023 08:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Масштабний спалах лихоманки в Аргентині: заражено понад 60 тисяч осіб
Заходи задля зупинення поширення лихоманки денге в Аргентині. Фото: Reuters
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Аргентині зафіксували рекордний спалах лихоманки. Загинуло понад 40 людей.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Аргентина почала боротися з лихоманкою під назвою денге, яка вже встигла заразити понад 60 тисяч людей. Хвороба локалізується переважно на північному заході країни.

Найбільшу кількість смертей зафіксовано в північно-східних провінціях Сальта, Тукуман і Хухуй.

Інфекція поширюється комарами Aedes aegypti. Останній масштабний випадок зараження аргентинців зафіксований у 2020 році, йдеться в повідомленні.

Симптоми денге включають лихоманку, головні болі, нудоту та біль у суглобах.

"Через підвищення температури в нашій країні та світі цей комар... може поширюватися більше. Їхня популяція продовжує рухатися далі на південь", — каже біолог Маріанела Гарсіа Альба.

На щастя, Міністерство охорони запевняє, що випадки лихоманки денге починають знижуватися. Та закликає жителів посилювати заходи безпеки боротьби з комарами.

Раніше ми розповідали, про збудників, які викликають гайморит. За словами лікаря Комаровського, це може бути навіть алергія. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB