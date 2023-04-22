Масштабний спалах лихоманки в Аргентині: заражено понад 60 тисяч осіб

Заходи задля зупинення поширення лихоманки денге в Аргентині. Фото: Reuters

В Аргентині зафіксували рекордний спалах лихоманки. Загинуло понад 40 людей.

Про це пише BBC.

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Аргентина почала боротися з лихоманкою під назвою денге, яка вже встигла заразити понад 60 тисяч людей. Хвороба локалізується переважно на північному заході країни.

Найбільшу кількість смертей зафіксовано в північно-східних провінціях Сальта, Тукуман і Хухуй.

Інфекція поширюється комарами Aedes aegypti. Останній масштабний випадок зараження аргентинців зафіксований у 2020 році, йдеться в повідомленні.

Симптоми денге включають лихоманку, головні болі, нудоту та біль у суглобах.

"Через підвищення температури в нашій країні та світі цей комар... може поширюватися більше. Їхня популяція продовжує рухатися далі на південь", — каже біолог Маріанела Гарсіа Альба.

На щастя, Міністерство охорони запевняє, що випадки лихоманки денге починають знижуватися. Та закликає жителів посилювати заходи безпеки боротьби з комарами.

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