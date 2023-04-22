Масштабная вспышка лихорадки в Аргентине: заражено более 60 тысяч человек
В Аргентине зафиксировали рекордную вспышку лихорадки. Погибли более 40 человек.
Об этом пишет BBC .
Аргентина начала бороться с лихорадкой под названием денге, которая уже успела заразить более 60 тысяч человек. Болезнь локализуется преимущественно на северо-западе страны.
Наибольшее количество смертей отмечено в северо-восточных провинциях Сальта, Тукуман и Хухуй.
Инфекция распространяется комарами Aedes aegypti. Последний масштабный случай заражения аргентинцев зафиксирован в 2020 году, говорится в сообщении.
Симптомы денге включают в себя лихорадку, головные боли, тошноту и боль в суставах.
" Из-за повышения температуры в нашей стране и мире этот комар... может распространяться больше. Их популяция продолжает двигаться дальше на юг ", — говорит биолог Марианела Гарсиа Альба.
К счастью, Министерство охраны уверяет, что случаи лихорадки денге начинают снижаться. Но призывает жителей усиливать меры безопасности по борьбе с комарами.
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