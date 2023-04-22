Масштабная вспышка лихорадки в Аргентине: заражено более 60 тысяч человек

Меры по остановке распространения лихорадки денге в Аргентине. Фото: Reuters

В Аргентине зафиксировали рекордную вспышку лихорадки. Погибли более 40 человек.

Об этом пишет BBC .

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Аргентина начала бороться с лихорадкой под названием денге, которая уже успела заразить более 60 тысяч человек. Болезнь локализуется преимущественно на северо-западе страны.

Наибольшее количество смертей отмечено в северо-восточных провинциях Сальта, Тукуман и Хухуй.

Инфекция распространяется комарами Aedes aegypti. Последний масштабный случай заражения аргентинцев зафиксирован в 2020 году, говорится в сообщении.

Симптомы денге включают в себя лихорадку, головные боли, тошноту и боль в суставах.

" Из-за повышения температуры в нашей стране и мире этот комар... может распространяться больше. Их популяция продолжает двигаться дальше на юг ", — говорит биолог Марианела Гарсиа Альба.

К счастью, Министерство охраны уверяет, что случаи лихорадки денге начинают снижаться. Но призывает жителей усиливать меры безопасности по борьбе с комарами.

Раньше мы рассказывали о возбудителях, вызывающих гайморит. По словам врача Комаровского, это может быть даже аллергия.