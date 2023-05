У яких країнах канабіс легальний

Лист марихуаны. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Американські експерти стурбовані тим, що легалізація марихуани випереджає дослідження. Оскільки канабіс досі є незаконним на федеральному рівні, було неймовірно складно провести адекватні дослідження щодо його можливих небезпек та побічних ефектів.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Деякі американські політики вважають, що легалізація — це єдиний спосіб запровадити правила та запобіжники для продажу марихуани та захистити дітей від цього наркотику.

"Одна з причин, чому я так наполегливо боровся за легалізацію, регулювання та оподаткування, полягає в тому, що я хочу, щоб вона не потрапляла до рук молоді. Доведено, що це має негативні наслідки для розуму, що розвивається", — каже конгресмен Ерл Блюменауер.

Наприкінці січня FDA прийняла рішення про те, що не регулюватиме канабіс як харчову добавку, відхиливши три петиції громадян з проханням надати рекомендації щодо КБД.

1. Небезпека їстівних продуктів

"Дослідження показують, що рівень дитячих отруєнь збільшився в канадських провінціях, де продаж їстівних продуктів є законним, порівняно з провінціями, де він не є законним. І це незважаючи на те, що було запроваджено захищене від дітей пакування. Це говорить про те, що якщо ви додасте канабіс у цукерки або шоколад, ви побачите збільшення кількості отруєнь", — прокоментував науковий співробітник Науково-дослідного інституту лікарень Оттави Даніель Майран.

Цукерки з канабісом. Фото: Pexels

2. Тривога, пов'язана з канабісом

Марихуана може викликати тривогу, але дозування має ключове значення, оскільки було доведено, що невеликі кількості допомагають зменшити тривогу.

"За інших рівних умов, ТГК знижує тривожність у менших дозах і підвищує її у більших. Такий ефект спостерігався в недавньому дослідженні, в якому учасники піддавалися добре перевіреному психосоціальному стресовому завданню. Низька доза ТГК (7,5 мг) зменшувала тривалість негативних емоційних реакцій на завдання та оцінку того, наскільки загрозливим і складним був стресовий фактор. На противагу цьому, вища доза ТГК (12,5 мг) викликала невелике, але значне підвищення тривожності, негативного настрою та суб'єктивного дистресу на початковому рівні до і під час виконання психосоціального стресового завдання", — сказала докторка філософії Сьюзан А. Стоунер.

Листя канабісу. Фото: Pexels

Одне дослідження показало, що канабіс не покращив рівень тривожності, але допоміг вирішити проблеми зі сном.

"Наше дослідження підкреслює необхідність кращого прийняття рішень про те, чи варто починати вживати канабіс при певних медичних скаргах, особливо при розладах настрою та тривожності, які пов'язані з підвищеним ризиком розладів, пов'язаних з вживанням канабісу", — сказала доцент Гарвардської медичної школи / Массачусетської лікарні загального профілю з Центром медицини залежності Джоді Гілман.

3. Емфізема, пов'язана з канабісом

Дослідження показують, що куріння марихуани може завдати легеням такої ж шкоди, як і куріння тютюну.

"Куріння марихуани, безумовно, збільшує ризик захворювань легенів. Ми знаємо, що вона може викликати емфізему та хронічний бронхіт. Вейпінг не містить продуктів згоряння, але він містить продукти, які потрапляють безпосередньо в легені, що може викликати реакцію. Існує ризик пошкодження легеневої тканини ароматизаторами та іншими сполуками, як ми бачили в минулі роки, коли вейпінг спричиняв травми легенів", — сказав доктор медичних наук, медичний директор Інституту раку при Хартфордській лікарні та член Консультативної ради лікарів програми CT Medical Marijuana Ендрю Салнер.

Канабіс для куріння. Фото: Pexels

Хоча немає досліджень, які б безпосередньо пов'язували марихуану з раком легенів, доктор Салнер стурбована тим, що може зробити багаторічне куріння.

"Багато людей, які вживали тютюн у підлітковому віці, у 20 років і пізніше, хворіють на рак у 60 років. Я підозрюю, що якщо ви запитаєте 100 вчених, чи викликає куріння марихуани рак легенів, більшість скаже "так", тому що вона містить ті ж токсини і канцерогени, що і тютюновий дим. Існують припущення, що одна сигарета з марихуаною може містити стільки ж канцерогенів, скільки 10-20 звичайних сигарет", — додала докторка.

4. Розвиток мозку під впливом марихуани

Дослідження показують, що вживання марихуани підлітками може мати негативний вплив на розвиток їхнього мозку.

"Марихуана містить понад 500 хімічних речовин, з яких дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК) вважається основною психоактивною (такою, що змінює свідомість) сполукою. Концентрація ТГК у продукті марихуани прямо пропорційна його силі дії або тому, наскільки сильний кайф він дасть при вживанні. Вживання марихуани серед підлітків і молодих людей може вплинути на нормальний розвиток мозку, що призводить до проблем з навчанням, пам'яттю, координацією, часом реакції та судженнями", — додав доктор медичних наук Правеш Шарма.

Рослина канабісу. Фото: Pexels

Надмірне і часте вживання марихуани пов'язане з галюцинаціями, параноєю і низкою емоційних проблем. Найважча форма зловживання марихуаною називається розладом вживання марихуани. Молодь, яка вживає марихуану в ранньому віці, у великих кількостях і з вищезгаданими факторами ризику, більш схильна до розвитку розладу, пов'язаного з вживанням марихуани.

5. ДТП через марихуану

Дослідження 2022 року показало, що в штатах, які легалізували марихуану, зросла кількість дорожньо-транспортних пригод.

Листя канабісу. Фото: Pexels

"Марихуана, як і алкоголь, і майже всі інші наркотики, змінює ваше самопочуття і поведінку. Це призначення наркотику. І це змінює те, як ви керуєте автомобілем. Ми всі повинні усвідомити, що сідати за кермо після вживання марихуани — погана ідея. Стає все більш очевидним, що легалізація марихуани не обійдеться без витрат. Але легалізація марихуани — це все ще новинка, і є надія, що ці перші тенденції можна змінити", — сказав провідний дослідник Чарльз Фармер.".

Команда Фермера виявила, що кількість автомобільних аварій з травмами зросла майже на 6%, а смертельних аварій — на 4% у штатах, де марихуана легальна, і не збільшилася в штатах, де марихуана нелегальна.

Раніше ми писали, що медики пояснили, що відбувається при відмові від куріння.