В каких странах каннабис легальный

Лист каннабиса. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Американские эксперты озабочены тем, что легализация марихуаны опережает исследование. Поскольку каннабис до сих пор является незаконным на федеральном уровне, было невероятно сложно провести адекватные исследования относительно его возможных опасностей и побочных эффектов.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Некоторые американские политики считают, что легализация — единственный способ ввести правила и предохранители для продажи марихуаны и защитить детей от этого наркотика.

"Одна из причин, почему я так упорно боролся за легализацию, регулирование и налогообложение, состоит в том, что я хочу, чтобы она не попадала в руки молодежи. Доказано, что это имеет негативные последствия для развивающегося ума", — говорит конгрессмен Эрл Блюменауэр.

В конце января FDA приняла решение о том, что не будет регулировать каннабис как пищевую добавку, отклонив три петиции граждан с просьбой предоставить рекомендации по КБД.

1. Опасность съедобных продуктов

"Исследования показывают, что уровень детских отравлений увеличился в канадских провинциях, где продажа съедобных продуктов является законной, по сравнению с провинциями, где она не законна. И это несмотря на то, что была введена защищенная от детей упаковка. Это говорит о том, что если вы добавите каннабис в конфеты или шоколад, вы увидите увеличение количества отравлений" , — прокомментировал научный сотрудник Научно-исследовательского института больниц Оттавы Даниэль Майран.

Конфеты с каннабисом. Фото: Pexels

2. Тревога, связанная с каннабисом

Марихуана может вызвать тревогу, но дозировка имеет ключевое значение, поскольку было доказано, что небольшие количества помогают уменьшить тревогу.

"При прочих равных условиях, ТГК снижает тревожность в меньших дозах и повышает ее в больших. Такой эффект наблюдался в недавнем исследовании, в котором участники подвергались хорошо проверенной психосоциальной стрессовой задаче. Низкая доза ТГК (7,5 мг) уменьшала длительность негативных эмоций. задача и оценку того, насколько угрожающим и сложным был стрессовый фактор, в противоположность этому, более высокая доза ТГК (12,5 мг) вызвала небольшое, но значительное повышение тревожности, негативного настроения и субъективного дистресса на начальном уровне до и во время выполнения психосоциального. стрессовой задачи", — сказала доктор философии Сьюзан А. Стоунер.

Листья каннабиса. Фото: Pexels

Одно исследование показало, что каннабис не улучшил уровень тревожности, но помог решить проблемы со сном.

"Наше исследование подчеркивает необходимость лучшего принятия решений о том, следует ли начинать употреблять каннабис при определенных медицинских жалобах, особенно при расстройствах настроения и тревожности, которые связаны с повышенным риском расстройств, связанных с употреблением каннабиса", — сказала доцент Гарвардской медицинской школы / Массачусетская больница общего профиля с Центром медицины зависимости Джоди Гилман.

3. Эмфизема, связанная с каннабисом

Исследования показывают, что курение марихуаны может нанести легким такой же вред, как курение табака.

"Курение марихуаны, безусловно, увеличивает риск заболеваний легких. Мы знаем, что она может вызвать эмфизему и хронический бронхит. Вейпинг не содержит продуктов сгорания, но содержит продукты, которые попадают непосредственно в легкие, что может вызвать реакцию. Существует риск повреждения легочной ткани". ароматизаторами и другими соединениями, как мы видели в прошлые годы, когда вейпинг вызывал травмы легких", — сказал доктор медицинских наук, медицинский директор Института рака при Хартфордской больнице и член Консультативного совета врачей программы CT Medical Marijuana Эндрю Салнер.

Каннабис для курения. Фото: Pexels

Хотя нет исследований, непосредственно связывающих марихуану с раком легких, доктор Салнер обеспокоена тем, что может сделать многолетнее курение.

"Многие люди, употреблявшие табак в подростковом возрасте, в 20 лет и позже, болеют раком в 60 лет. Я подозреваю, что если вы спросите 100 ученых, вызывает ли курение марихуаны рак легких, большинство скажет "да", потому что она содержит те же токсины и канцерогены, что и табачный дым. Существуют предположения, что одна сигарета с марихуаной может содержать столько же канцерогенов, сколько 10-20 обычных сигарет", — добавила доктор.

4. Развитие мозга под влиянием марихуаны

Исследования показывают, что употребление марихуаны подростками может оказать негативное влияние на развитие их мозга.

"Марихуана содержит более 500 химических веществ, из которых дельта-9-тетрагидроканабинол (ТГК) считается основным психоактивным (меняющим сознание) соединением. Концентрация ТГК в продукте марихуаны прямо пропорциональна его силе действия или тому, насколько силен кайф он "Употребление марихуаны среди подростков и молодых людей может повлиять на нормальное развитие мозга, что приводит к проблемам с учебой, памятью, координацией, временем реакции и суждениями", — добавил доктор медицинских наук Правеш Шарма.

Растение каннабиса. Фото: Pexels

Чрезмерное и частое употребление марихуаны связано с галлюцинациями, паранойей и рядом эмоциональных проблем. Самая тяжелая форма злоупотребления марихуаной называется расстройством употребления марихуаны. Молодежь, употребляющая марихуану в раннем возрасте, в больших количествах и с вышеупомянутыми факторами риска, более подвержена развитию расстройства, связанного с употреблением марихуаны.

5. ДТП из-за марихуаны

Исследование 2022 показало, что в штатах, легализовавших марихуану, возросло количество дорожно-транспортных происшествий.

Листья каннабиса. Фото: Pexels

"Марихуана, как и алкоголь, и почти все другие наркотики, меняет ваше самочувствие и поведение. Это назначение наркотика. И это изменяет то, как вы управляете автомобилем. Мы все должны осознать, что садиться за руль после употребления марихуаны — плохая идея. Становится все более очевидно, что легализация марихуаны не обойдется без затрат. Но легализация марихуаны — это все еще новинка, и есть надежда, что эти первые тенденции можно изменить", — сказал ведущий исследователь Чарльз Фармер.

Команда Фермера обнаружила, что количество автомобильных аварий с травмами выросло почти на 6%, а смертельных аварий — на 4% в штатах, где марихуана легальна, и не увеличилось в штатах, где марихуана нелегальна.

