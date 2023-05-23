Від яких продуктів виникає здуття живота та метеоризм

Симптоми здуття живота. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Часто буває складно самотужки побороти таку недугу, як здуття живота. Адже це вимагає комплексного підходу та дотримання харчового протоколу.

Про це повідомила гастроентерологиня Дар’я Тюшкевич.

Читайте також:

Здуття живота — часта скарга багатьох пацієнтів.

Чому виникає здуття живота:

харчова непереносимість;

порушення моторики травного тракту;

порушення функції підшлункової залози, печінки, жовчного міхура;

ферментна недостатність;

СПК (синдром подразненого кишківника) — може бути результатом стресу порушення мікрофлори кишківника у вигляді СНБР (симптом надлишкового бактеріального росту).

"Гази всередині нас утворюються внаслідок роботи кишкових бактерій. Вони перетравлюють рештки того, що ми з'їли. І якщо цих бактерій забагато, або є порушення роботи органів ШКТ, їжа погано перетравлюється і ми отримуємо здуття", — зазначила лікарка.

Лікарка оглядає пацієнта. Фото: Freepik

До того ж певні продукти містять велику кількість коротколанцюгових вуглеводів, які вимагають більше часу для перетравлення. Це також може призвести до метеоризму.

В таких випадках рекомендується виключити:

яблука;

груші;

сливи;

капусту;

часник;

цибулю;

пшеничні вироби;

молочні продукти;

бобові.

Відсутність здуття живота. Фото: Freepik

"Ви маєте розуміти, що якщо здуття супроводжує вас постійно, ця дієта не є панацею. Метеоризм може бути сигналом різних порушень роботи ШКТ. Тож варто обстежитися, щоб з'ясувати та усунути причину вашого здуття", — резюмувала гастроентерологиня.

Раніше ми писали, що лікарка розповіла, чому після їжі хочеться солодкого та як це змінити.