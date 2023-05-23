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Врач рассказала, что делать при вздутии живота

23 мая 2023 22:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
От каких продуктов возникает вздутие живота и метеоризм
Симптомы вздутия живота. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Часто бывает сложно самостоятельно побороть такой недуг, как вздутие живота. Это ведь требует комплексного подхода и соблюдения пищевого протокола.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Дарья Тюшкевич.

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Почему возникает вздутие живота:

  • пищевая непереносимость;
  • нарушение моторики пищеварительного тракта;
  • нарушение функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря;
  • ферментная недостаточность;
  • СПК (синдром раздраженного кишечника) может быть результатом стресса нарушения микрофлоры кишечника в виде СНБР (симптом избыточного бактериального роста).

"Газы внутри нас образуются в результате работы кишечных бактерий. Они переваривают остатки того, что мы съели. И если этих бактерий многовато, или есть нарушения работы органов ЖКТ, еда плохо переваривается и мы получаем вздутие",  отметила врач.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

К тому же некоторые продукты содержат большое количество короткоцепочечных углеводов, требующих больше времени для переваривания. Это также может привести к метеоризму.

В таких случаях рекомендуется исключить:

  • яблоки;
  • груши;
  • сливы;
  • капусту;
  • чеснок;
  • лук;
  • пшеничные изделия;
  • молочные продукты;
  • бобовые.
Отсутствие вздутия живота. Фото: Freepik

"Вы должны понимать, что если вздутие сопровождает вас постоянно, эта диета не является панацеей. Метеоризм может быть сигналом различных нарушений работы ЖКТ. Поэтому стоит обследоваться, чтобы выяснить и устранить причину вашего вздутия",  резюмировала гастроэнтерологиня.

Раньше мы писали, что врач рассказала, почему после еды хочется сладкого и как это изменить.

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