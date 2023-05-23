От каких продуктов возникает вздутие живота и метеоризм

Врач рассказала, что делать при вздутии живота
Часто бывает сложно самостоятельно побороть такой недуг, как вздутие живота. Это ведь требует комплексного подхода и соблюдения пищевого протокола.
Об этом сообщила гастроэнтеролог Дарья Тюшкевич.
Вздутие живота — частая жалоба многих пациентов.
Почему возникает вздутие живота:
- пищевая непереносимость;
- нарушение моторики пищеварительного тракта;
- нарушение функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря;
- ферментная недостаточность;
- СПК (синдром раздраженного кишечника) может быть результатом стресса нарушения микрофлоры кишечника в виде СНБР (симптом избыточного бактериального роста).
"Газы внутри нас образуются в результате работы кишечных бактерий. Они переваривают остатки того, что мы съели. И если этих бактерий многовато, или есть нарушения работы органов ЖКТ, еда плохо переваривается и мы получаем вздутие", — отметила врач.
К тому же некоторые продукты содержат большое количество короткоцепочечных углеводов, требующих больше времени для переваривания. Это также может привести к метеоризму.
В таких случаях рекомендуется исключить:
- яблоки;
- груши;
- сливы;
- капусту;
- чеснок;
- лук;
- пшеничные изделия;
- молочные продукты;
- бобовые.
"Вы должны понимать, что если вздутие сопровождает вас постоянно, эта диета не является панацеей. Метеоризм может быть сигналом различных нарушений работы ЖКТ. Поэтому стоит обследоваться, чтобы выяснить и устранить причину вашего вздутия", — резюмировала гастроэнтерологиня.
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