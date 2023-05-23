От каких продуктов возникает вздутие живота и метеоризм

Симптомы вздутия живота. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Часто бывает сложно самостоятельно побороть такой недуг, как вздутие живота. Это ведь требует комплексного подхода и соблюдения пищевого протокола.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Дарья Тюшкевич.

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Почему возникает вздутие живота:

пищевая непереносимость;

нарушение моторики пищеварительного тракта;

нарушение функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря;

ферментная недостаточность;

СПК (синдром раздраженного кишечника) может быть результатом стресса нарушения микрофлоры кишечника в виде СНБР (симптом избыточного бактериального роста).

"Газы внутри нас образуются в результате работы кишечных бактерий. Они переваривают остатки того, что мы съели. И если этих бактерий многовато, или есть нарушения работы органов ЖКТ, еда плохо переваривается и мы получаем вздутие", — отметила врач.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

К тому же некоторые продукты содержат большое количество короткоцепочечных углеводов, требующих больше времени для переваривания. Это также может привести к метеоризму.

В таких случаях рекомендуется исключить:

яблоки;

груши;

сливы;

капусту;

чеснок;

лук;

пшеничные изделия;

молочные продукты;

бобовые.

Отсутствие вздутия живота. Фото: Freepik

"Вы должны понимать, что если вздутие сопровождает вас постоянно, эта диета не является панацеей. Метеоризм может быть сигналом различных нарушений работы ЖКТ. Поэтому стоит обследоваться, чтобы выяснить и устранить причину вашего вздутия", — резюмировала гастроэнтерологиня.

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