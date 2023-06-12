Які симптоми ботулізму

Чоловік збирає рибу. Фото. УІНІАН

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чи знаєте ви про те, що захворіти на ботулізм можна не тільки, вживаючи рибу, а й овочі та фрукти. В теперішніх реаліях, на жаль, є підвищений ризик спалаху різних інфекційних хвороб. Деякі з них можуть мати неврологічні прояви, зокрема-ботулізм.

Про це повідомила лікарка неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

Читайте також:

"Раптове двоїння в очах, важко ковтати їжу, важко просто ковтати, затруднення дихання, м'язова слабкість можуть бути ознакою ботулізму. Не дивлячись на те, що ботулізм є інфекційною хворобою і лікують дану хворобу лікарі інфекціоністи, до невролога такі пацієнти також можуть потрапити", — сказала лікарка.

Свіжа риба. Фото: Freepik

При такій хворобі, як ботулізм, є ураження черепно мозкових нервів і людина може звернутися з такими скаргами, як наприклад двоїння в очах.

Що таке ботулізм

Ботулізм-потенційно небезпечний нейропаралітичний синдром. Виникає внаслідок дії нейротоксину, який виробляє Clostridium Botulinum.

Види ботулізму

дитячий — більшість випадків виникає в результаті потрапляння в організму пилу, почви навколишнього середовища, а також сирого меду, які мають Cl.botulinum;

харчовий — інкубаційний період 12-36 годин, після вживання сформованого токсину. Але, інколи-до 2х тижнів. Виникає через вживання заражених харчів (ковбаса, риба, паштет, овочі, фрукти, консервація);

ятрогенний — виникає у людей, які роблять ботулотоксин в косметичних цілях. Тому, треба використовувати тільки сертифікований препарат.

раневий — виникає, коли інфікується рана, часто виникає у людей, які страждають на наркотичну залежність.

Консервовані продукти. Фото: Freepik

Клінічні прояви:

двоїння в очах;

прперхування при ковтанні;

нечіткість зору;

порушення мовлення;

м’язева слабкість(починається від тулуба і верхніх кінцівок, потім переходить на нижні);

затримка сечі, запор.

Симптоми отруєння. Фото: Freepik

Шлунко-кишкові прояви, найчастіше відсутні, але в деяких випадках може бути:

нудота;

блювота;

біль в животі;

діарея.

Лікарка зауважує, що якщо ви помітили в себе схожі симптоми, треба негайно звертатися до лікаря. Лікування ботулізму є специфічним, та використовується спеціальна сироватка.

Консервовані продукти. Фото: Freepik

Важливі правила:

вистовуйте різні ножі для м’яса, риби та овочів;

бажано для цього мати різні дощечки;

мийте овочі, фрукти та руки перед тим, як куштувати їжу;

якщо не маєте такої можливості, то потрібна хоча б термічна обробка;

звертайте увагу на запах ковбаси та риби, консерви;

будьте обережні з в‘яленою рибою.

Раніше ми писали, що епідеміологиня пояснила, чи можна інфікуватися кишковими інфекціями через садна.