Які симптоми ботулізму

Лікарка розповіла про перші симптоми ботулізму
Чи знаєте ви про те, що захворіти на ботулізм можна не тільки, вживаючи рибу, а й овочі та фрукти. В теперішніх реаліях, на жаль, є підвищений ризик спалаху різних інфекційних хвороб. Деякі з них можуть мати неврологічні прояви, зокрема-ботулізм.
Про це повідомила лікарка неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.
"Раптове двоїння в очах, важко ковтати їжу, важко просто ковтати, затруднення дихання, м'язова слабкість можуть бути ознакою ботулізму. Не дивлячись на те, що ботулізм є інфекційною хворобою і лікують дану хворобу лікарі інфекціоністи, до невролога такі пацієнти також можуть потрапити", — сказала лікарка.
При такій хворобі, як ботулізм, є ураження черепно мозкових нервів і людина може звернутися з такими скаргами, як наприклад двоїння в очах.
Що таке ботулізм
Ботулізм-потенційно небезпечний нейропаралітичний синдром. Виникає внаслідок дії нейротоксину, який виробляє Clostridium Botulinum.
Види ботулізму
- дитячий — більшість випадків виникає в результаті потрапляння в організму пилу, почви навколишнього середовища, а також сирого меду, які мають Cl.botulinum;
- харчовий — інкубаційний період 12-36 годин, після вживання сформованого токсину. Але, інколи-до 2х тижнів. Виникає через вживання заражених харчів (ковбаса, риба, паштет, овочі, фрукти, консервація);
- ятрогенний — виникає у людей, які роблять ботулотоксин в косметичних цілях. Тому, треба використовувати тільки сертифікований препарат.
- раневий — виникає, коли інфікується рана, часто виникає у людей, які страждають на наркотичну залежність.
Клінічні прояви:
- двоїння в очах;
- прперхування при ковтанні;
- нечіткість зору;
- порушення мовлення;
- м’язева слабкість(починається від тулуба і верхніх кінцівок, потім переходить на нижні);
- затримка сечі, запор.
Шлунко-кишкові прояви, найчастіше відсутні, але в деяких випадках може бути:
- нудота;
- блювота;
- біль в животі;
- діарея.
Лікарка зауважує, що якщо ви помітили в себе схожі симптоми, треба негайно звертатися до лікаря. Лікування ботулізму є специфічним, та використовується спеціальна сироватка.
Важливі правила:
- вистовуйте різні ножі для м’яса, риби та овочів;
- бажано для цього мати різні дощечки;
- мийте овочі, фрукти та руки перед тим, як куштувати їжу;
- якщо не маєте такої можливості, то потрібна хоча б термічна обробка;
- звертайте увагу на запах ковбаси та риби, консерви;
- будьте обережні з в‘яленою рибою.
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