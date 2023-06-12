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Лікарка розповіла про перші симптоми ботулізму

12 червня 2023 11:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які симптоми ботулізму
Чоловік збирає рибу. Фото. УІНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Чи знаєте ви про те, що захворіти на ботулізм можна не тільки, вживаючи рибу, а й овочі та фрукти. В теперішніх реаліях, на жаль, є підвищений ризик спалаху різних інфекційних хвороб. Деякі з них можуть мати неврологічні прояви, зокрема-ботулізм.

Про це повідомила лікарка неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

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"Раптове двоїння в очах, важко ковтати їжу, важко просто ковтати, затруднення дихання, м'язова слабкість можуть бути ознакою ботулізму. Не дивлячись на те, що ботулізм є інфекційною хворобою і лікують дану хворобу лікарі інфекціоністи, до невролога такі пацієнти також можуть потрапити", — сказала лікарка. 

рыба
Свіжа риба. Фото: Freepik

При такій хворобі, як ботулізм, є ураження черепно мозкових нервів і людина може звернутися з такими скаргами, як наприклад двоїння в очах. 

Що таке ботулізм 

Ботулізм-потенційно небезпечний нейропаралітичний синдром. Виникає внаслідок дії нейротоксину, який виробляє Clostridium Botulinum.

Види ботулізму

  • дитячий — більшість випадків виникає в результаті потрапляння в організму пилу, почви навколишнього середовища, а також сирого меду, які мають Cl.botulinum;
  • харчовий — інкубаційний період 12-36 годин, після вживання сформованого токсину. Але, інколи-до 2х тижнів. Виникає через вживання заражених харчів (ковбаса, риба, паштет, овочі, фрукти, консервація);
  • ятрогенний — виникає у людей, які роблять ботулотоксин в косметичних цілях. Тому, треба використовувати тільки сертифікований препарат.
  • раневий — виникає, коли інфікується рана, часто виникає у людей, які страждають на наркотичну залежність.
консервация
Консервовані продукти. Фото: Freepik

Клінічні прояви:

  • двоїння в очах;
  • прперхування при ковтанні;
  • нечіткість зору;
  • порушення мовлення;
  • м’язева слабкість(починається від тулуба і верхніх кінцівок, потім переходить на нижні);
  • затримка сечі, запор.
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Симптоми отруєння. Фото: Freepik

Шлунко-кишкові прояви, найчастіше відсутні, але в деяких випадках може бути:

  • нудота;
  • блювота;
  • біль в животі;
  • діарея.

Лікарка зауважує, що якщо ви помітили в себе схожі симптоми, треба негайно звертатися до лікаря. Лікування ботулізму є специфічним, та використовується спеціальна сироватка.

консерва
Консервовані продукти. Фото: Freepik

Важливі правила:

  • вистовуйте різні ножі для м’яса, риби та овочів;
  • бажано для цього мати різні дощечки;
  • мийте овочі, фрукти та руки перед тим, як куштувати їжу;
  • якщо не маєте такої можливості, то потрібна хоча б термічна обробка;
  • звертайте увагу на запах ковбаси та риби, консерви;
  • будьте обережні з в‘яленою рибою.

Раніше ми писали, що епідеміологиня пояснила, чи можна інфікуватися кишковими інфекціями через садна.

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