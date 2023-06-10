Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Чи можуть евакуйовані тварини переносити на собі холеру: пояснення епідеміолога arrow

Чи можуть евакуйовані тварини переносити на собі холеру: пояснення епідеміолога

10 червня 2023 07:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна заразитися холерою через евакуйованих тварин
Врятована кішка. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Наразі окрім масової евакуації людей також проводиться порятунок тварин, які опинилися на затоплених територіях внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Оскільки холера та інші віруси можуть якийсь час зберігатися на різних поверхнях, епідеміологиня пояснила, чи є ймовірність інфікуватися через тварин. 

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила лікарка епідеміологиня Людмила Мухарська. 

Читайте також:

Евакуйовані тварини 

пес
Собака біля затопленої дороги. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

"Ми не можемо сказати про вірус як такий. Вірусів дуже багато, у кожного вірусу є свої властивості. Якщо тварина була в цій воді, то можливо деякі віруси, які можуть довго зберігатися в оточуючому середовищі, можуть бути небезпечні", — повідомила лікарка. 

пес
Собака біля машини. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

Проте епідеміологиня зауважила, що інфекції холери не розмножується поза межами організмів, тож порятунок тварин є цілком безпечним для людей. Однак мити руки все ж потрібно частіше. 

"Але ми розуміємо, що вірус — він не розмножується поза межами організму, людського або тваринного. На шкірі може бути, але він не може бути довго, тому що він не розмножується поза організмом", — сказала Людмила Мухарська. 

Інкубаційний період холери 

Холера – це гостра діарейна інфекція, яка виникає внаслідок потрапляння до організму Vibrio cholerae О1 або О139 разом із зараженою їжею або водою. Інкубаційний період триває від 6 годин до 6 днів. Найчастіше захворювання передається фекально-оральним способом і вражає першою чергою тонкий кишечник, викликаючи об'ємну блювоту і діарею.

кошка
Евакуйована кішка. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

Чому зараження через воду небезпечніше, ніж через їжу 

Водний шлях передачі відіграє найважливішу роль, оскільки вода, надходячи в шлунок, різко зменшує (розбавляє) кислотність шлункового соку, що дозволяє вібріонам обминути цей основний етап фізіологічного захисту. Сприйнятливість до холери висока, досягає 95-100%. Частіше хворіють діти, літні люди, особи зі зниженою кислотоутворюючою функцією шлунка та паразитарними хворобами.

Раніше ми писали, що через епідеміологічну катастрофу, яка сталася внаслідок теракту на Каховській ГЕС, водою поширюється безліч хвороб та вірусів. Проте українці в усіх регіонах занепокоєні ймовірністю виникнення епідемії холери та інфікування іншими вірусами. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB