Чи можна заразитися холерою через евакуйованих тварин

Спасенная кошка. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В настоящее время, кроме массовой эвакуации людей, также проводится спасение животных, оказавшихся на затопленных территориях в результате теракта на Каховской ГЭС. Поскольку холера и другие вирусы могут какое-то время сохраняться на разных поверхностях, эпидемиолог объяснила, есть ли вероятность инфицироваться через животных.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщила врач эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Эвакуированные животные

Собака возле затопленной дороги. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

"Мы не можем сказать о вирусе как таковом. Вирусов очень много, у каждого вируса есть свои свойства. Если животное было в этой воде, то возможно некоторые вирусы, которые могут долго храниться в окружающей среде, могут быть опасны", — сообщила врач.

Собака возле машины. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

Однако эпидемиолог добавила, что инфекции холеры не размножается вне организмов, поэтому спасение животных вполне безопасно для людей. Но мыть руки все же нужно почаще.

"Но мы понимаем, что вирус он не размножается вне организма, человеческого или животного. На коже может быть, но он не может быть долго, потому что он не размножается вне организма", — сказала Людмила Мухарская.

Инкубационный период холеры

Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая в результате попадания в организм Vibrio cholerae О1 или О139 вместе с зараженной пищей или водой. Инкубационный период длится от 6 часов до 6 дней. Чаще всего, заболевание передается фекально-оральным способом и поражает в первую очередь тонкий кишечник, вызывая объемную рвоту и диарею.

Эвакуированная кошка. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

Почему заражение из-за воды опаснее, чем из-за пищи

Водный путь передачи играет важнейшую роль, поскольку вода, поступая в желудок, резко уменьшает (разбавляет) кислотность желудочного сока, что позволяет вибрионам обойти этот основной этап физиологической защиты. Восприимчивость к холеры высока, достигает 95-100%. Чаще болеют дети, пожилые люди, лица с пониженной кислотообразующей функцией желудка и паразитарными заболеваниями.

Ранее мы писали, что из-за эпидемиологической катастрофы, которая произошла в результате теракта на Каховской ГЭС, водой распространяется множество болезней и вирусов. Однако украинцы во всех регионах озабочены вероятностью возникновения эпидемии холеры и инфицирования другими вирусами.