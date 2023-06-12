Какие симптомы ботулизма

Врач рассказала о первых симптомах ботулизма
Знаете ли вы о том, что заболеть ботулизмом можно не только, употребляя рыбу, но и овощи и фрукты. В нынешних реалиях, к сожалению, повышен риск вспышки различных инфекционных болезней. Некоторые из них могут иметь неврологические проявления, в частности – ботулизм.
Об этом сообщила врач невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.
"Внезапное двоение в глазах, тяжело проглатывать пищу, тяжело просто проглатывать, затруднение дыхания, мышечная слабость могут быть признаком ботулизма. Несмотря на то, что ботулизм является инфекционной болезнью и лечат данную болезнь врачи инфекционисты, к неврологу такие пациенты также могут попасть", — сказала врач.
При такой болезни, как ботулизм, есть поражение черепно-мозговых нервов и человек может обратиться с такими жалобами, как например двоение в глазах.
Что такое ботулизм
Ботулизм – потенциально опасный нейропаралитический синдром. Возникает вследствие действия нейротоксина, производимого Clostridium Botulinum.
Виды ботулизма
- детский — большинство случаев возникает в результате попадания в организм пыли, почвы окружающей среды, а также сырого меда, имеющих Cl.botulinum;
- пищевой – инкубационный период 12-36 часов, после употребления сформированного токсина. Но иногда до 2х недель. Возникает из-за употребления зараженных продуктов (колбаса, рыба, паштет, овощи, фрукты, консервация);
- ятрогенный – возникает у людей, которые делают ботулотоксин в косметических целях. Поэтому нужно использовать только сертифицированный препарат.
- раневой — возникает, когда инфицируется рана, часто возникает у людей, страдающих наркотической зависимостью.
Клинические проявления:
- двоение в глазах;
- перхование при глотании;
- нечеткость зрения;
- нарушение речи;
- мышечная слабость (начинается от туловища и верхних конечностей, затем переходит на нижние);
- задержка мочи, запор.
Желудочно-кишечные проявления чаще всего отсутствуют, но в некоторых случаях может быть:
- тошнота;
- рвота;
- боль в животе;
- диарея.
Врач отмечает, что если вы заметили у себя схожие симптомы, нужно немедленно обращаться к врачу. Лечение ботулизма является специфическим, и используется специальная сыворотка.
Важные правила:
- вставляйте разные ножи для мяса, рыбы и овощей;
- желательно для этого иметь разные дощечки;
- мойте овощи, фрукты и руки перед тем, как пробовать пищу;
- если нет такой возможности, то нужна хотя бы термическая обработка;
- обращайте внимание на запах колбасы и рыбы, консервы;
- будьте осторожны с вяленой рыбой.
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