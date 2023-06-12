Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Врач рассказала о первых симптомах ботулизма arrow

Врач рассказала о первых симптомах ботулизма

12 июня 2023 11:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие симптомы ботулизма
Мужчина собирает рыбу. Фото: УНИАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Знаете ли вы о том, что заболеть ботулизмом можно не только, употребляя рыбу, но и овощи и фрукты. В нынешних реалиях, к сожалению, повышен риск вспышки различных инфекционных болезней. Некоторые из них могут иметь неврологические проявления, в частности – ботулизм.

Об этом сообщила врач невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.

Читайте также:

"Внезапное двоение в глазах, тяжело проглатывать пищу, тяжело просто проглатывать, затруднение дыхания, мышечная слабость могут быть признаком ботулизма. Несмотря на то, что ботулизм является инфекционной болезнью и лечат данную болезнь врачи инфекционисты, к неврологу такие пациенты также могут попасть", — сказала врач.

рыба
Свежая рыба. Фото: Freepik

При такой болезни, как ботулизм, есть поражение черепно-мозговых нервов и человек может обратиться с такими жалобами, как например двоение в глазах.

Что такое ботулизм

Ботулизм – потенциально опасный нейропаралитический синдром. Возникает вследствие действия нейротоксина, производимого Clostridium Botulinum.

Виды ботулизма

  • детский — большинство случаев возникает в результате попадания в организм пыли, почвы окружающей среды, а также сырого меда, имеющих Cl.botulinum;
  • пищевой – инкубационный период 12-36 часов, после употребления сформированного токсина. Но иногда до 2х недель. Возникает из-за употребления зараженных продуктов (колбаса, рыба, паштет, овощи, фрукты, консервация);
  • ятрогенный – возникает у людей, которые делают ботулотоксин в косметических целях. Поэтому нужно использовать только сертифицированный препарат.
  • раневой — возникает, когда инфицируется рана, часто возникает у людей, страдающих наркотической зависимостью.
консервация
Консервированные продукты. Фото: Freepik

Клинические проявления:

  • двоение в глазах;
  • перхование при глотании;
  • нечеткость зрения;
  • нарушение речи;
  • мышечная слабость (начинается от туловища и верхних конечностей, затем переходит на нижние);
  • задержка мочи, запор.
отравление
Симптомы отравления. Фото: Freepik

Желудочно-кишечные проявления чаще всего отсутствуют, но в некоторых случаях может быть:

  • тошнота;
  • рвота;
  • боль в животе;
  • диарея.

Врач отмечает, что если вы заметили у себя схожие симптомы, нужно немедленно обращаться к врачу. Лечение ботулизма является специфическим, и используется специальная сыворотка.

консерва
Консервированные продукты. Фото: Freepik

Важные правила:

  • вставляйте разные ножи для мяса, рыбы и овощей;
  • желательно для этого иметь разные дощечки;
  • мойте овощи, фрукты и руки перед тем, как пробовать пищу;
  • если нет такой возможности, то нужна хотя бы термическая обработка;
  • обращайте внимание на запах колбасы и рыбы, консервы;
  • будьте осторожны с вяленой рыбой.

Ранее мы писали, что эпидемиолог объяснила, можно ли инфицироваться кишечными инфекциями через ссадины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас