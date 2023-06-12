Какие симптомы ботулизма

Мужчина собирает рыбу. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Знаете ли вы о том, что заболеть ботулизмом можно не только, употребляя рыбу, но и овощи и фрукты. В нынешних реалиях, к сожалению, повышен риск вспышки различных инфекционных болезней. Некоторые из них могут иметь неврологические проявления, в частности – ботулизм.

Об этом сообщила врач невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.

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"Внезапное двоение в глазах, тяжело проглатывать пищу, тяжело просто проглатывать, затруднение дыхания, мышечная слабость могут быть признаком ботулизма. Несмотря на то, что ботулизм является инфекционной болезнью и лечат данную болезнь врачи инфекционисты, к неврологу такие пациенты также могут попасть", — сказала врач.

Свежая рыба. Фото: Freepik

При такой болезни, как ботулизм, есть поражение черепно-мозговых нервов и человек может обратиться с такими жалобами, как например двоение в глазах.

Что такое ботулизм

Ботулизм – потенциально опасный нейропаралитический синдром. Возникает вследствие действия нейротоксина, производимого Clostridium Botulinum.

Виды ботулизма

детский — большинство случаев возникает в результате попадания в организм пыли, почвы окружающей среды, а также сырого меда, имеющих Cl.botulinum;

пищевой – инкубационный период 12-36 часов, после употребления сформированного токсина. Но иногда до 2х недель. Возникает из-за употребления зараженных продуктов (колбаса, рыба, паштет, овощи, фрукты, консервация);

ятрогенный – возникает у людей, которые делают ботулотоксин в косметических целях. Поэтому нужно использовать только сертифицированный препарат.

раневой — возникает, когда инфицируется рана, часто возникает у людей, страдающих наркотической зависимостью.

Консервированные продукты. Фото: Freepik

Клинические проявления:

двоение в глазах;

перхование при глотании;

нечеткость зрения;

нарушение речи;

мышечная слабость (начинается от туловища и верхних конечностей, затем переходит на нижние);

задержка мочи, запор.

Симптомы отравления. Фото: Freepik

Желудочно-кишечные проявления чаще всего отсутствуют, но в некоторых случаях может быть:

тошнота;

рвота;

боль в животе;

диарея.

Врач отмечает, что если вы заметили у себя схожие симптомы, нужно немедленно обращаться к врачу. Лечение ботулизма является специфическим, и используется специальная сыворотка.

Консервированные продукты. Фото: Freepik

Важные правила:

вставляйте разные ножи для мяса, рыбы и овощей;

желательно для этого иметь разные дощечки;

мойте овощи, фрукты и руки перед тем, как пробовать пищу;

если нет такой возможности, то нужна хотя бы термическая обработка;

обращайте внимание на запах колбасы и рыбы, консервы;

будьте осторожны с вяленой рыбой.

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