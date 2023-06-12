Що робити при сонячному та тепловому ударі

Дівчина під сонцем. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

З настанням літа наступає час насолоди яскравими днями та відпочинку на природі. Проте, іноді спека та перебування на сонці замість насолоди "дарує" тепловий чи сонячний удар.

Про це повідомила лікарка педіатриня Вікторія Залепухіна.

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"Нарешті ми дочекались літа, але потрібно не забувати про безпеку перебування у місцях задушливих та в місцях де є прямі промені сонця. Наразі зросла загроза теплових та сонячних ударів", — повідомила лікарка.

Стакан з водою. Фото: Freepik

Які симптоми сонячного та теплового ударів:

підвищення температури тіла вище 38 градусів;

запаморочення;

спрага;

порушення свідомості;

втомлюванність;

галюцинації;

посмикування кінцівок.

Дівчина в офісі. Фото: Freepik

Лікарка нагадала, що діяти потрібно швидко й поки не приїхала швидка допомога надати людині комфортні умови для її очікування.

Що робити, якщо ви отримали тепловий чи сонячний удари:

обовʼязково викличте швидку, бо ви не можете повністю оцінити свій стан;

переміститися у прохолодне місце;

випити прохолодну воду;

прикласти лід під пахви;

зняти зайвий одяг та ремінь, якщо є.

Дівчина під променями сонця. Фото: Freepik

"Якщо ви почуваєте себе погано, не займайтесь самолікуванням, обовʼязкове звертайтесь до лікарів для правильного діагностування та лікування", — резюмувала лікарка.

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