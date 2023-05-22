Чим лікувати укуси комах влітку

Вiдпочинок влiтку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Для гарного відпочинку влітку перепоною можуть бути комахи. Важливо завчасно подбати про захист шкіри та знати, чим лікуватися, коли у вас вже з'явилися укуси від різних видів комах.

Про це повідомила лікарка дерматологиня Наталія Попова.

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"Літо — час природи, тепла та багато часу проведеного на свіжому повітрі. Але разом з цим, воно може принести й незручності у вигляді укусів різних комах чи особливо мошок, в цьому році, вони якісь супер-агресивні, чую як люди їх між собою називають "moskalskoю напастю" чи "руzкими гнидами", — зазначила лікарка.

Свербіж від укусу комахи. Фото: Freepik

Укуси мошок можуть бути дуже неприємними та призводити до свербіння, подразнення шкіри та її запалення.

Що робити, щоб уникнути укусів комах:

не забуваємо з собою на природу чи прогулянку брати репеленти, або ж попередньо наносити їх собі на одяг;

одягайте на природу максимально закритий одяг, чи беріть з собою, щоб ближче до вечора переодягтися;

встановіть собі на вікна москітні сітки (можна додатково її обробити спреєм від комах);

встановлюйте фумігатори в кімнаті, в якій збираєтесь спати, але обов’язково кімната має гарно провітрюватись;

для дітей можна купити спеціальні браслети від комарів.

Захисні сітки на вікнах. Фото: Freepik

Лікарка нагадала, що якщо ж ви маєте алергічну реакцію на комах, буде не зайвим мати з собою в аптечці препарат, який містить адреналін (епіпен), який людина зможе самостійно при потребі використати.

"Але якщо вас все-таки хтось вкусив, і те місце набрякло, та дуже свербить, тоді у вас в арсеналі мають бути засоби, якими можна легко усунути неприємні симптоми", — додала дерматологиня.

Засіб від укусу комах. Фото: Freepik

Окрім цього є кілька порад, якими можна безпечно користуватися в побуті відразу після укусу:

для початку промити місце укусу водою з милом;

прикласти до місця укусу холодний компрес (попередньо лід можна покласти в полотенце чи серветку;

зробити компрес із соди - 1 ч.л на стакан теплої води для зменшення зуду.

Відпочинок на природі. Фото: Freepik

Якщо ж укуси супроводжуються серйозними симптомами, або не покращуються протягом тривалого часу, зверніться до спеціаліста за консультацією для отримання додаткової допомоги та призначення більш сильніших засобів.

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