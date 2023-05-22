Чем лечить укусы насекомых летом

Как спастись от укусов насекомых летом: советы дерматолога
Для хорошего отдыха летом преградой могут быть насекомые. Важно заблаговременно позаботиться о защите кожи и знать, чем лечиться, когда у вас уже появились укусы от разных видов насекомых.
Об этом сообщила врач дерматолог Наталья Попова.
Чем лечить укусы насекомых
"Лето — время природы, тепла и много времени проведенного на свежем воздухе. Но вместе с этим, оно может принести и неудобства в виде укусов разных насекомых или особенно мошек, в этом году они какие-то супер-агрессивные, слышу как люди их между собой называют "moskalskoю напастью" или "руzкими гнидами", — отметила врач.
Укусы мошек могут быть очень неприятными и приводить к зуду, раздражению кожи и ее воспалению.
Что делать, чтобы избежать укусов насекомых:
- не забываем с собой на природу или прогулку брать репелленты, или же предварительно наносить их себе на одежду;
- одевайте на природу максимально закрытую одежду, или берите с собой, чтобы поближе к вечеру переодеться;
- установите себе на окна москитные сетки (можно дополнительно ее обработать спреем от насекомых);
- устанавливайте фумигаторы в комнате, где собираетесь спать, но обязательно комната должна хорошо проветриваться;
- для детей можно купить специальные браслеты комаров.
Врач напомнила, что если вы имеете аллергическую реакцию на насекомых, будет не лишним иметь с собой в аптечке препарат, содержащий адреналин (эпипен), который человек сможет самостоятельно при необходимости использовать.
"Но если вас все-таки кто-то укусил, и то место набухло, и очень чешется, тогда у вас в арсенале должны быть средства, которыми можно легко устранить неприятные симптомы", — добавила дерматолог.
Кроме этого, есть несколько советов, которыми можно безопасно пользоваться в быту сразу после укуса:
- для начала промыть место укуса водой с мылом;
- приложить к месту укуса холодный компресс (предварительно лед можно положить в полотенце или салфетку;
- сделать компресс из соды – 1 ч.л на стакан теплой воды для уменьшения зуда.
Если укусы сопровождаются серьезными симптомами или не улучшаются в течение длительного времени, обратитесь к специалисту за консультацией для получения дополнительной помощи и назначения более сильных средств.
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