Чем лечить укусы насекомых летом

Отдых летом. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Для хорошего отдыха летом преградой могут быть насекомые. Важно заблаговременно позаботиться о защите кожи и знать, чем лечиться, когда у вас уже появились укусы от разных видов насекомых.

Об этом сообщила врач дерматолог Наталья Попова.

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"Лето — время природы, тепла и много времени проведенного на свежем воздухе. Но вместе с этим, оно может принести и неудобства в виде укусов разных насекомых или особенно мошек, в этом году они какие-то супер-агрессивные, слышу как люди их между собой называют "moskalskoю напастью" или "руzкими гнидами", — отметила врач.

Зуд от укуса насекомого. Фото: Freepik

Укусы мошек могут быть очень неприятными и приводить к зуду, раздражению кожи и ее воспалению.

Что делать, чтобы избежать укусов насекомых:

не забываем с собой на природу или прогулку брать репелленты, или же предварительно наносить их себе на одежду;

одевайте на природу максимально закрытую одежду, или берите с собой, чтобы поближе к вечеру переодеться;

установите себе на окна москитные сетки (можно дополнительно ее обработать спреем от насекомых);

устанавливайте фумигаторы в комнате, где собираетесь спать, но обязательно комната должна хорошо проветриваться;

для детей можно купить специальные браслеты комаров.

Защитная сетка на окнах. Фото: Freepik

Врач напомнила, что если вы имеете аллергическую реакцию на насекомых, будет не лишним иметь с собой в аптечке препарат, содержащий адреналин (эпипен), который человек сможет самостоятельно при необходимости использовать.

"Но если вас все-таки кто-то укусил, и то место набухло, и очень чешется, тогда у вас в арсенале должны быть средства, которыми можно легко устранить неприятные симптомы", — добавила дерматолог.

Средство от укуса насекомых. Фото: Freepik

Кроме этого, есть несколько советов, которыми можно безопасно пользоваться в быту сразу после укуса:

для начала промыть место укуса водой с мылом;

приложить к месту укуса холодный компресс (предварительно лед можно положить в полотенце или салфетку;

сделать компресс из соды – 1 ч.л на стакан теплой воды для уменьшения зуда.

Отдых на природе. Фото: Freepik

Если укусы сопровождаются серьезными симптомами или не улучшаются в течение длительного времени, обратитесь к специалисту за консультацией для получения дополнительной помощи и назначения более сильных средств.

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