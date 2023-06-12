Что делать при солнечном и тепловом ударе

Девушка под солнцем. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

С наступлением лета наступает время удовольствия яркими днями и отдыха на природе. Однако иногда жара и пребывание на солнце вместо наслаждения "дарит" тепловой или солнечный удар.

Об этом сообщила врач педиатр Виктория Залепухина.

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"Наконец-то мы дождались лета, но нужно не забывать о безопасности пребывания в местах удушающих и в местах, где есть прямые лучи солнца. В настоящее время возросла угроза тепловых и солнечных ударов", — сообщила врач.

Стакан с водой. Фото: Freepik

Какие симптомы солнечного и теплового ударов:

повышение температуры тела выше 38 градусов;

головокружение;

жажда;

нарушение сознания;

утомляемость;

галлюцинации;

подергивание конечностей.

Девушка в офисе. Фото: Freepik

Врач напомнила, что действовать нужно быстро и пока не приехала скорая помощь предоставить человеку комфортные условия для его ожидания.

Что делать, если вы получили тепловой или солнечный удары:

обязательно вызовите скорую, потому что вы не можете полностью оценить свое состояние;

переместиться в прохладное место;

выпить прохладную воду;

приложить лед под мышки;

снять лишнюю одежду и ремень, если есть.

Девушка под лучами солнца. Фото: Freepik

"Если вы чувствуете себя плохо, не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачам для правильного диагностирования и лечения", — резюмировала врач.

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