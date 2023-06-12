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Врач объяснила, как действовать при тепловом ударе

12 июня 2023 13:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать при солнечном и тепловом ударе
Девушка под солнцем. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

С наступлением лета наступает время удовольствия яркими днями и отдыха на природе. Однако иногда жара и пребывание на солнце вместо наслаждения "дарит" тепловой или солнечный удар.

Об этом сообщила врач педиатр Виктория Залепухина.

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"Наконец-то мы дождались лета, но нужно не забывать о безопасности пребывания в местах удушающих и в местах, где есть прямые лучи солнца. В настоящее время возросла угроза тепловых и солнечных ударов", — сообщила врач.

вода
Стакан с водой. Фото: Freepik

Какие симптомы солнечного и теплового ударов:

  • повышение температуры тела выше 38 градусов;
  • головокружение;
  • жажда;
  • нарушение сознания;
  • утомляемость;
  • галлюцинации;
  • подергивание конечностей.
офис
Девушка в офисе. Фото: Freepik

Врач напомнила, что действовать нужно быстро и пока не приехала скорая помощь предоставить человеку комфортные условия для его ожидания.

Что делать, если вы получили тепловой или солнечный удары:

  • обязательно вызовите скорую, потому что вы не можете полностью оценить свое состояние;
  • переместиться в прохладное место;
  • выпить прохладную воду;
  • приложить лед под мышки;
  • снять лишнюю одежду и ремень, если есть.
лето
Девушка под лучами солнца. Фото: Freepik

"Если вы чувствуете себя плохо, не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачам для правильного диагностирования и лечения", — резюмировала врач.

Раньше мы писали, что дерматолог дала советы, как спастись от укусов насекомых летом.

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