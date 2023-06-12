Что делать при солнечном и тепловом ударе

Врач объяснила, как действовать при тепловом ударе
С наступлением лета наступает время удовольствия яркими днями и отдыха на природе. Однако иногда жара и пребывание на солнце вместо наслаждения "дарит" тепловой или солнечный удар.
Об этом сообщила врач педиатр Виктория Залепухина.
"Наконец-то мы дождались лета, но нужно не забывать о безопасности пребывания в местах удушающих и в местах, где есть прямые лучи солнца. В настоящее время возросла угроза тепловых и солнечных ударов", — сообщила врач.
Какие симптомы солнечного и теплового ударов:
- повышение температуры тела выше 38 градусов;
- головокружение;
- жажда;
- нарушение сознания;
- утомляемость;
- галлюцинации;
- подергивание конечностей.
Врач напомнила, что действовать нужно быстро и пока не приехала скорая помощь предоставить человеку комфортные условия для его ожидания.
Что делать, если вы получили тепловой или солнечный удары:
- обязательно вызовите скорую, потому что вы не можете полностью оценить свое состояние;
- переместиться в прохладное место;
- выпить прохладную воду;
- приложить лед под мышки;
- снять лишнюю одежду и ремень, если есть.
"Если вы чувствуете себя плохо, не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачам для правильного диагностирования и лечения", — резюмировала врач.
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