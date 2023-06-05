Скільки потрібно пити води в день

Дівчина з водою. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Деякі люди вважають, що влітку потрібно пити більше води через спекотну погоду. Проте з'являється все більше інформації про те, що пити води занадто багато також шкідливо.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Коротка відповідь така, незалежно від сезону нам треба отримати стільки рідини, скільки саме нам потрібно саме зараз. Скільки — підкажуть відчуття, а маленьким дітям мають підказати дорослі. Довга відповідь наступна — наш водний баланс, тобто те, скільки води ми втрачаємо і маємо отримати ззовні, залежить від температури й вологості повітря, того, як ми одягнені та чим займаємося, що ми їли, чи ми нервували, як працюють наші нирки, чи немає діареї, які ліки ми вживаємо тощо. Універсальної вичерпної поради щодо кількості рідини, специфічно літньої, зимової чи демісезонної немає", — зазначили в МОЗ.

Дівчина тримає пляшку з водою. Фото: Freepik

Проте лікарі зазначають, що важливіше орієнтуватися не на норми споживання води, а саме на свої відчуття.

"Дорослим людям з цим просто, хочете пити – пийте, аби не алкоголь і не солодкі газовані напої, шкідливі високим вмістом цукру. Не хочете пити – не пийте. Можна також зважати на інші сигнали тіла, зокрема сухість в роті, "ниття" під діафрагмою, помітний жовтий чи ще темніший колір сечі, відсутність сечовипускання довгий час", — додали в МОЗ.

Скільки потрібно пити води дітям:

для дітей від року до чотирьох це приблизно 1 - 1.4 л;

для дітей від чотирьох до шести років це 1.2 - 1.7 л.

"У дітей спрага може мати прояв раптової вередливості, плаксивості, апатії. В геть малих дітей, які потребують води, шкіра може втратити пружність. Можна також орієнтуватися на те, як часто дитина мочиться – якщо вона давно не ходила в туалет, то треба нагадати про воду", — додали в МОЗ.

Лікарі зазначають, що дітей потрібно привчати втамовувати спрагу звичайною водою, а не солодкими газованими напоями чи тощо.

Хлопець тримає пляшку води. Фото: Freepik

"Буває таке, що люди уникають пиття, аби не вставати до вбиральні чи не підвищити тиск (підказка: тиск ми регулюємо не зневодненням, а ліками, що запобігають гіпертензії). Літнім людям потрібно також нагадувати регулярно робити кілька ковтків води, зробити пиття і відвідини вбиральні зручними та безпечними, а питання пиття і тиску обговорити з лікарем", — додали медики.

Основна порада від лікарів — привачати себе мати при собі багаторазову пляшку з питною водою, де б ви не були і яка б пора року не стояла надворі.

"Вода — це запорука кращого самопочуття, засіб промити подряпину і взагалі питання виживання в разі екстремальної ситуації", — резюмували медики.

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