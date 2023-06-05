Сколько нужно пить воды в день

Девушка с водой. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Некоторые люди считают, что летом нужно пить больше воды из-за жаркой погоды. Однако появляется все больше информации о том, что пить воды слишком много вредно.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Краткий ответ такой, независимо от сезона, нам нужно получить столько жидкости, сколько именно нам нужно именно сейчас. Сколько — подскажут ощущения, а маленьким детям должны подсказать взрослые. Долгий ответ следующий — наш водный баланс, то есть то, сколько воды мы теряем и имеем получить извне, зависит от температуры и влажности воздуха, того, как мы одеты и чем занимаемся, что мы ели, нервничали ли, как работают наши почки, нет ли диареи, какие лекарства мы употребляем и т.д. летней, зимней или демисезонной нет", — отметили в МОЗ.

Девушка держит бутылку с водой. Фото: Freepik

Однако врачи отмечают, что важнее ориентироваться не на нормы потребления воды, а именно на свои ощущения.

"Взрослым людям с этим просто, хотите пить – пейте, чтобы не алкоголь и не сладкие газированные напитки, вредные высоким содержанием сахара. Не хотите пить – не пейте. Можно также учитывать другие сигналы тела, в частности сухость во рту, "нытье" под диафрагмой, заметен желтый или еще более темный цвет мочи, отсутствие мочеиспускания долгое время", — добавили в МОЗ.

Сколько нужно пить воды детям:

для детей от года до четырех это примерно 1 – 1.4 л;

для детей от четырех до шести лет это 1.2 – 1.7 л.

"У детей жажда может иметь проявление внезапной капризности, плаксивости, апатии. У совсем маленьких детей, нуждающихся в воде, кожа может потерять упругость. Можно также ориентироваться на то, как часто ребенок мочится – если он давно не ходил в туалет, то надо напомнить о воде", — добавили в МОЗ.

Врачи отмечают, что детей нужно приучать утолять жажду обычной водой, а не сладкими газированными напитками или тому подобное.

Парень держит бутылку воды. Фото: Freepik

"Бывает такое, что люди избегают питья, чтобы не вставать в уборную или не повысить давление (подсказка: давление мы регулируем не обезвоживанием, а предотвращающими гипертензии лекарствами). Пожилым людям нужно также напоминать регулярно делать несколько глотков воды, сделать питье и посещение туалеты удобными и безопасными, а вопросы питья и давления обсудить с врачом", — добавили медики.

Основной совет от врачей — привлекать себя иметь при себе многоразовую бутылку с питьевой водой, где бы вы ни были и какое бы время года не стояло на улице.

"Вода – это залог лучшего самочувствия, средство промыть царапину и вообще вопрос выживания в случае экстремальной ситуации", – резюмировали медики.

Раньше мы писали, что "минералка" не для всех и кардиолог рассказал, как пить минеральную воду.