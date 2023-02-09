Гіпертонія - лікарі назвали незвичні симптоми гіпертонії

Підвищений тиск може тривалий час не проявлятися

Фахівці американського Медичного центру Cedars-Sinai дійшли висновку, що на виникнення гіпертонії може вказувати не тільки біль у грудях та сильні головні болі, а й більш "тонкі" ознаки.

Про це пише Storinka.

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Медики відзначають, що підвищений тиск може тривалий час не проявлятися. Організм просто звикає до нього і ніяк не турбує. Вони попереджають, що розвиток гіпертонії може супроводжуватись незвичними, на перший погляд, ознаками, включаючи підвищене занепокоєння. Якщо ви відчуваєте його лише іноді, це нормально. Але якщо згодом занепокоєння посилюється і минає, це вагома причина звернення до лікаря.

"Неконтрольована гіпертонія, високий кров'яний тиск можуть сприяти тому, що страждає на функцію емоційного контролю", — додають фахівці.

Гіпертонія роками може не проявлятися. До симптомів, які вказують на те, що у людини довгий час підвищений кров'яний тиск належать: блювота, задишка, м'язи тремору. Дуже важливо діагностувати гіпертонію на ранній стадії, оскільки пізнє звернення загрожує смертельними ускладненнями, включаючи інсульти та серцеві напади. З 40-річного віку медики рекомендують періодично перевіряти свій тиск. Правильне харчування та фізичні вправи знижують ризик виникнення проблем із тиском.

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