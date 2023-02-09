Гипертония – врачи назвали необычные симптомы гипертонии

Повышенное давление может длительное время не проявляться

Специалисты американского Медицинского центра Cedars-Sinai пришли к выводу, что на возникновение гипертонии может указывать не только боль в груди и сильные головные боли, но и более тонкие признаки.

Об этом пишет Storinka.

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Медики отмечают, что повышенное давление может длительное время не проявляться. Организм просто привыкает к нему и никак не беспокоит. Они предупреждают, что развитие гипертонии может сопровождаться необычными, на первый взгляд, признаками, включая повышенную обеспокоенность. Если вы чувствуете его только иногда, это нормально. Но если впоследствии беспокойство усиливается и проходит, это веская причина обращения к врачу.

"Неконтролируемая гипертония, высокое кровяное давление могут способствовать тому, что страдает функцией эмоционального контроля", — добавляют специалисты.

Гипертония годами может не проявляться. К симптомам, указывающим на то, что у человека долгое время повышенное кровяное давление, относятся: рвота, одышка, мышцы тремора. Очень важно диагностировать гипертонию на ранней стадии, поскольку позднее обращение чревато смертельными осложнениями, включая инсульты и сердечные приступы. С 40-летнего возраста медики рекомендуют периодически проверять свое давление. Правильное питание и физические упражнения снижают риск возникновения проблем с давлением.

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