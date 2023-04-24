Чим збити тиск, крім ліків

Підвищений чи знижений тиск. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Існує таке розуміння, як есенціальна гіпертонія, це підвищення артеріального тиску, яке незрозуміло ніякими факторами. Таким видом гіпертонії страждає 90-95% людей.

Про це повідомив сімейний лікар, функціональний діагност та УЗ спеціаліст Михайло Петрик.

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"Більшість людей мають есенціальну гіпертонію і коли вони приходять до лікарів, сподіваючись, що їм пояснять причину, справедливо вважаючи, що коли людина лікує причину, а не симптом, вона повністю позбавляється хвороби. А якщо ми лікуємо симптоми, то ми нічого не робимо, плюс ще й приймаємо препарати, які, можливо, несуть якісь побічні ефекти", — сказав лікар.

Причина може бути у нирках

"В даний час все більше підтверджень накопичується щодо імунного механізму ураження нирок. У цьому звичайні показники функції нирок залишаються у нормі, як і ренін і альдостерон. Проте, знаходять інфільтрацію нирок Т лімфоцитами. Саме Т лімфоцити викликають посилення захоплення натрію дистальними звивистими канальцями нефрону і, як наслідок, підвищення артеріального тиску через подальше збільшення обсягу рідини, що циркулює", — сказав лікар.

У людей із посиленою гіпертонією може відбуватися всмоктування натрію у нирках. Даний механізм не універсальний, але це стосується деяких людей з есенціальною гіпертонією.

"В результаті підвищеного всмоктування натрію, а натрій, як ми знаємо, затримує воду, відбувається затримка води в організмі. А якщо затримується вода, то й збільшується об'єм рідини, що циркулює. Таким чином, підвищується тиск", — додав лікар.

Ключовим моментом є кілька факторів:

хронічні запальні процеси;

порушення бактеріальної мікрофлори у кишечнику;

посилена поява клітин, що стирають при старінні;

вісцеральне ожиріння (накопичення жирових клітин на внутрішніх органах);

Нагромадження вільних радикалів.

Вилікувати гіпертонію можна без ліків. Фото: Pexels

Як же боротися із есенціальною гіпертонією?

Перше — це фізична активність. Намагайтеся проходити або виконувати еквівалентну роботу 10 км на день.



Друге — це харчування, яке має велике значення в активації або пригніченні хронічного запалення. Необхідно вживати необхідну кількість клітковини. Раціон повинен включати овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, рослинні олії, морепродукти, невелику кількість білого м'яса, яєць, молочних продуктів і червоне м'ясо, якого можна їсти не більше 500 грамів на тиждень (у готовому вигляді). Поварена сіль має бути різко обмежена. Але при цьому нестача солі може бути небезпечною.



Третє — це зменшення обсягу талії. Грубо кажучи, ваша талія, якщо ви чоловік, має становити половину вашого зростання. У жінок співвідношення талії до зростання становить 0,48 см. Тобто вимірюєте талію та поділяєте на зріст, цифра має вийти не більше 0,48 см.

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