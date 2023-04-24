Чем сбить давление, кроме лекарств

Повышенное или пониженное давление. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Существует такое понимание, как эссенциальная гипертония, это повышение артериального давления которое необъяснимо никакими факторами. Таким видом гипертонии страдает 90-95% людей.

Об этом сообщил семейный врач, функциональный диагност и УЗ специалист Михаил Петрик.

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"Большинство людей, имеют эссенциальную гипертонию и когда они приходят к врачам, в надежде, что им объяснят причину, справедливо полагая, что когда человек лечит причину, а не симптом, он полностью избавляется от болезни. А если мы лечим симптомы, то мы ничего не делаем, плюс еще и принимаем препараты, которые возможно несут какие-то побочные эффекты", — сказал врач.

Причина может быть в почках

"В настоящее время все больше подтверждений накапливается в отношении иммунного механизма поражения почек. При этом обычные показатели функции почек остаются в норме, равно как и ренин и альдостерон. Тем не менее, находят инфильтрацию почек Т лимфоцитами. Именно Т лимфоциты вызывают усиление захвата натрия дистальными извитыми канальцами нефрона и, как следствие, повышение артериального давления из-за последующего увеличения объема циркулирующей жидкости", — сказал врач.

У людей с усиленной гипертонией может происходить всасывания натрия в почках. Данный механизм не универсальный, но это имеет отношение к некоторым людям с эссенциальной гипертонией.

"В результате повышенного всасывания натрия, а натрий как мы знаем задерживает воду, происходит задержка воды в организме. А если задерживается вода, то и увеличивается объем циркулирующей жидкости. Таким образом повышается давление", — добавил врач.

Ключевым моментом является несколько факторов:

хронические воспалительные процессы;

нарушение бактериальной микрофлоры в кишечнике;

усиленное появление стирающих клеток при старении;

висцеральное ожирение (накопление жировых клеток на внутренних органах);

накопление свободных радикалов.

Вылечить гипертонию можно без лекарств. Фото: Pexels

Как же бороться с эссенциальной гипертонией?

Первое — это физическая активность. Старайтесь проходить или делать эквивалентную работу 10 км в день.



Второе — это питание, которое имеет большое значение в активации или угнетении хронического воспаления. Необходимо употреблять необходимое количество клетчатки. Рацион должен включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, растительные масла, морепродукты, небольшое количество белого мяса, яиц, молочных продуктов и также красное мясо, которого можно есть не больше 500 граммов в неделю (в готовом виде). Поваренная соль должна быть резко ограничена. Но при этом недостаток соли может быть также опасен.



Третье — это уменьшение объема талии. Грубо говоря, ваша талия, если вы мужчина, должна составлять половину вашего роста. У женщин соотношение талии к росту составляет 0,48 см. То есть измеряете талию и разделяете на рост, цифра должна получиться не более 0,48 см.

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