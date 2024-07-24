Які солодощі знижують ризики серцево-судинних захворювань — відповідь експертів

Халва. Фото: greekboston.com

Ледь не єдиним корисним смаколиком є халва, яка містить клітковину, необхідну для правильної роботи шлунково-кишкового тракту. При цьому різновидів халви кілька, й кожен з них сприяє оздоровленню певної системи організму.

Про це написав RadioTrek.

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Соняшникова халва

Містить вітамін Е, який знижує ризики розвитку хвороб серця та судин, а також уповільнює процеси старіння.

Арахісова халва

Має рекордний вміст кремнію, необхідного для здоров'я кісток, шкіри, зубів, сухожиль і хрящів.

Льняна халва

Містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які стабілізують рівень холестерину та перешкоджають запальним процесам.

Фото: splendidtable.org

Мигдальна халва

Має багацько магнію, який заспокоює та знижує тиск.

Втім, існують протипоказання. Халву не можна вживати хворим на цукровий діабет, людям з інсулінорезистентністю та ожирінням.

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