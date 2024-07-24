Які солодощі знижують ризики серцево-судинних захворювань — відповідь експертів

Корисні ласощі — які солодощі знижують ризики серцево-судинних захворювань
Ледь не єдиним корисним смаколиком є халва, яка містить клітковину, необхідну для правильної роботи шлунково-кишкового тракту. При цьому різновидів халви кілька, й кожен з них сприяє оздоровленню певної системи організму.
Про це написав RadioTrek.
Соняшникова халва
Містить вітамін Е, який знижує ризики розвитку хвороб серця та судин, а також уповільнює процеси старіння.
Арахісова халва
Має рекордний вміст кремнію, необхідного для здоров'я кісток, шкіри, зубів, сухожиль і хрящів.
Льняна халва
Містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які стабілізують рівень холестерину та перешкоджають запальним процесам.
Мигдальна халва
Має багацько магнію, який заспокоює та знижує тиск.
Втім, існують протипоказання. Халву не можна вживати хворим на цукровий діабет, людям з інсулінорезистентністю та ожирінням.
Раніше ми писали про найкращі продукти для серця та довгого життя. Також медики пояснили, від яких продуктів краще відмовитися на користь серця.
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