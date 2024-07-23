ТОП-9 продуктів, які вбережуть серце від інфаркту та інсульту

Здорова їжа. Фото: news-medical.net

Серцево-судинні захворювання не лише вийшли на перше місце серед причин смертності у світі, а й суттєво помолодшали за останні роки. Яка дієта здатна захистити від раптового інфаркту та інсульту.

Про це написала Аптека 911.

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Лосось

Морська риба містить необхідні для судинної системи жирні кислоти омега-3. Вони підтримують регулярний серцевий ритм та перешкоджають накопиченню шкідливих жирів у крові, захищаючи судини від бляшок.

Вівсяна каша

В ній величезна кількість клітковини, яка покращує травлення та засвоєння корисних речовин. Вівсянка здатна очистити організм від ліпопротеїдів низької щільності, що знизить ймовірність утворення холестеринових бляшок.

Ягоди

Багаті на антоціани ягоди можуть запобігати інфарктам та інсультам шляхом зниження рівня ліпідів та зменшення запальних процесів в організмі.

Фото: harleystreet.sg

Темний шоколад

Шоколад, який складається щонайменше на 60-70% із какао-бобів, допомагає знизити ймовірність серцевих захворювань. Це пояснюється дією флавоноїдів та поліфенолів, які нормалізують згортання крові, регулюють тиск та запалення.

Томати

Помідори багаті на калій, без якого серце не може вправно працювати. Також в їхньому складі є антиоксидант лікопен, який зменшує ризик інсульту завдяки своїй здатності знижувати рівень шкідливих ліпопротеїдів.

Горіхи

Мигдаль, волоські горіхи, фісташки, арахіс та горіхи макадамія містять корисні волокна, природні ненасичені жири, вітамін Е, а також рослинні жирні кислоти омега-3 та омега-6, які зменшують накопичення холестерину та не дають твердіти судинам.

Зелений чай

Дослідження, опубліковане в журналі Stroke, показало, що у людей, які надають перевагу зеленому чаю, інсульти фіксувалися в п'ять разів рідше, ніж у шанувальників чорного чаю.

Темно-зелені овочі

Броколі, шпинат та капуста багаті на каротиноїди, які перешкоджають утворенню потенційно шкідливих сполучень в організмі. Клітковина, а також цілий набір вітамінів та мінералів посилюють захист серцевого м'яза та судин.

Авокадо

Фрукт містить антиоксиданти та калій. Авокадо має один недолік — високу калорійність, тому 100 грамів на день буде достатньо.

Раніше доктор Комаровській в ефірі Новини.LIVE розповів про ознаки інсульту та першу невідкладну допомогу. Також ми публікували поради кардіолога, що робити при інфаркті.