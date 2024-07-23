ТОП-9 продуктов, которые уберегут сердце от инфаркта и инсульта

Здоровая пища. Фото: news-medical.net

Сердечно-сосудистые заболевания не только вышли на первое место среди причин смертности в мире, но и существенно помолодели за последние годы. Какая диета способна оградить от внезапного инфаркта и инсульта.

Об этом написала Аптека 911.

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Лосось

Морская рыба содержит необходимые для сосудистой системы жирные кислоты омега-3. Они поддерживают регулярный сердечный ритм и препятствуют скоплению вредных жиров в крови, защищая сосуды от бляшек.

Овсяная каша

В ней огромное количество клетчатки, улучшающей пищеварение и усвоение полезных веществ. Овсянка способна очистить организм от липопротеидов низкой плотности, что снизит возможность образования холестериновых бляшек.

Ягоды

Богатые антоцианами ягоды могут предотвращать инфаркты и инсульты путем снижения уровня липидов и уменьшения воспалительных процессов в организме.

Фото: harleystreet.sg

Темный шоколад

Шоколад, состоящий по меньшей мере на 60-70% из какао-бобов, помогает снизить вероятность сердечных заболеваний. Это объясняется действием флавоноидов и полифенолов, которые нормализуют свертываемость крови, регулируют давление и воспаление.

Томаты

Помидоры богаты калием, без которого сердце не может нормально работать. Также в их составе есть антиоксидант ликопин, уменьшающий риск инсульта благодаря своей способности снижать уровень вредных липопротеидов.

Орехи

Миндаль, грецкие орехи, фисташки, арахис и орехи макадамия содержат полезные волокна, природные ненасыщенные жиры, витамин Е, а также растительные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые уменьшают накопление холестерина и не дают твердеть сосудам.

Зеленый чай

Исследование, опубликованное в журнале Stroke, показало, что у людей, предпочитающих зеленый чай, инсульты фиксировались в пять раз реже, чем у поклонников черного чая.

Темно-зеленые овощи

Брокколи, шпинат и капуста богаты каротиноидами, которые препятствуют образованию потенциально вредных соединений в организме. Клетчатка, а также целый набор витаминов и минералов усиливают защиту сердечной мышцы и сосудов.

Авокадо

Фрукт содержит антиоксиданты и калия. Авокадо имеет один недостаток — высокую калорийность, поэтому 100 граммов в день будет достаточно.

Ранее доктор Комаровский в эфире Новини.LIVE рассказал о признаках инсульта и первой неотложной помощи. Также мы публиковали советы кардиолога, что делать при инфаркте.