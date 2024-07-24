Какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний — ответ экспертов

Полезное лакомство — какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний
Едва ли не единственным полезным лакомством является халва, содержащая клетчатку, необходимую для правильной работы желудочно-кишечного тракта. При этом разновидностей халвы несколько, и каждый из них способствует оздоровлению определенной системы организма.
Об этом написал RadioTrek.
Подсолнечная халва
Содержит витамин Е, снижающий риск развития болезней сердца и сосудов, а также замедляет процессы старения.
Арахисова халва
Имеет рекордное содержание кремния, необходимого для здоровья костей, кожи, зубов, сухожилий и хрящей.
Льняная халва
Содержит большое количество омега-3 жирных кислот, стабилизирующих уровень холестерина и препятствующих воспалительным процессам.
Миндальная халва
Имеет много магния, который успокаивает и снижает давление.
Впрочем, есть противопоказания. Халву нельзя употреблять больным сахарным диабетом, людям с инсулинорезистентностью и ожирением.
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