Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Полезное лакомство — какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний arrow

Полезное лакомство — какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний

24 июля 2024 02:00
Александр Мунтян - Редактор
Какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний — ответ экспертов
Халва. Фото: greekboston.com
Александр Мунтян - Редактор

Едва ли не единственным полезным лакомством является халва, содержащая клетчатку, необходимую для правильной работы желудочно-кишечного тракта. При этом разновидностей халвы несколько, и каждый из них способствует оздоровлению определенной системы организма.

Об этом написал RadioTrek.

Читайте также:

Подсолнечная халва

Содержит витамин Е, снижающий риск развития болезней сердца и сосудов, а также замедляет процессы старения.

Арахисова халва

Имеет рекордное содержание кремния, необходимого для здоровья костей, кожи, зубов, сухожилий и хрящей.

Льняная халва

Содержит большое количество омега-3 жирных кислот, стабилизирующих уровень холестерина и препятствующих воспалительным процессам.

 

Полезное лакомство - какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний - фото 1
Фото: splendidtable.org

Миндальная халва

Имеет много магния, который успокаивает и снижает давление.

Впрочем, есть противопоказания. Халву нельзя употреблять больным сахарным диабетом, людям с инсулинорезистентностью и ожирением.

Ранее мы писали о лучших продуктах для сердца и долгой жизни. Также медики объяснили, от каких продуктов лучше отказаться в пользу сердца.

сладости польза сердечно-сосудистая система сердце желудочно-кишечный тракт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом