Какие сладости снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний — ответ экспертов

Халва. Фото: greekboston.com

Едва ли не единственным полезным лакомством является халва, содержащая клетчатку, необходимую для правильной работы желудочно-кишечного тракта. При этом разновидностей халвы несколько, и каждый из них способствует оздоровлению определенной системы организма.

Об этом написал RadioTrek.

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Подсолнечная халва

Содержит витамин Е, снижающий риск развития болезней сердца и сосудов, а также замедляет процессы старения.

Арахисова халва

Имеет рекордное содержание кремния, необходимого для здоровья костей, кожи, зубов, сухожилий и хрящей.

Льняная халва

Содержит большое количество омега-3 жирных кислот, стабилизирующих уровень холестерина и препятствующих воспалительным процессам.

Фото: splendidtable.org

Миндальная халва

Имеет много магния, который успокаивает и снижает давление.

Впрочем, есть противопоказания. Халву нельзя употреблять больным сахарным диабетом, людям с инсулинорезистентностью и ожирением.

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