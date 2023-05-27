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Комаровський розповів, як усунути печію: симптом, який не можна терпіти

27 травня 2023 14:38
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як позбутися печії
Чоловік відчуває печію. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Незважаючи на те, що печія нікуди не поділася, але про неї почали менше говорити. Це все тому, що у лікарів з'явилися ефективні та недорогі лікарські препарати, які вони рекомендують своїм пацієнтам.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Що таке печія?

"Ось жираф ідеальна модель для того, щоб пояснити, що таке печія. Уявіть собі шлунок, до якого йде довга тонка трубка, яка називається стравохід. Вона з'єднує рот зі шлунком. Важливо, що в тому місці, де стравохід з'єднується зі шлунком, впадає в шлунок, у цьому місці знаходиться особливий круговий м'яз, який називає сфінктер. Це м'яз закриває вхід зі стравоходу до шлунка" — сказав лікар.

Лікарські засоби. Фото: Freepik

Якщо цей м'яз слабшає з якихось причин, то вміст шлунка потраплятиме в стравохід. Оскільки в шлунку знаходиться пепсин і соляна кислота, які потрапляючи в стравохід дратуватимуть слизову оболонку стравоходу, і це відчуття буде печією.

Симптоми печії. Фото: Freepik

Чому печію не можна терпіти?

"Категорично неприпустимо печію терпіти. Коли соляна кислота та пепсин потрапляють на слизову оболонку стравоходу вони викликають там тривалий запальний процес. І це може закінчуватися дуже серйозними проблемами, у тому числі онкологією. Тому печію не можна терпіти",  додав Євген Комаровський.

Причини печії

Бувають ситуації, коли печія нетривала і прогнозована. Класична ситуація – це вагітність. Проте найчастішими причинами печії є зайва вага.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Також є люди, у яких виробляється надмірна кількість соляної кислоти, як реакція на певний продукт. У багатьох це кава, томатний сік або газовані напої. Але якщо ви знаєте, що конкретний продукт викликає у вас печію , необхідно або виключити їх з раціону, або приймати разом із препаратами, які усувають печію", — додав лікар.

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