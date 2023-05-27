Как избавиться от изжоги

Комаровский рассказал, как убрать изжогу: симптом, который нельзя терпеть
Несмотря на то, что изжога никуда не делась, но о ней стали меньше говорить. Это все по причине того, что у врачей появились эффективные и недорогие лекарственные препараты, которые они рекомендуют своим пациентам.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.
Что такое изжога?
"Вот жираф идеальная модель для того, чтобы объяснить что такое изжога. Представьте себе желудок, к которому идет длинная тонкая трубка, которая называется пищевод. Она соединяет рот с желудком. Важно, что в том месте, где пищевод соединяется с желудком, впадает в желудок, в этом месте находится особая круговая мышца, которая называет сфинктер. Это мышца закрывает вход из пищевода в желудок", — сказал врач.
Если эта мышцы ослабевает по каким-то причинам, то содержимое желудка будет попадать в пищевод. Поскольку в желудке находится пепсин и соляная кислота, которые попадая в пищевод будут раздражать слизистую оболочку пищевода, и это ощущение и будет изжогой.
Почему изжогу нельзя терпеть?
"Категорически недопустимо изжогу терпеть. Когда соляная кислота и пепсин попадают на слизистую оболочку пищевода они вызывают там длительный воспалительный процесс. И это может быть заканчиваться очень серьезными проблемами, в том числе онкологией. Поэтому изжогу нельзя терпеть", — добавил Евгений Комаровский.
Причины изжоги
Бывают ситуации, когда изжога непродолжительная и прогнозируемая. Классическая ситуация — это беременность. Тем не менее самыми частыми причинами изжоги является — лишний вес.
"Повышенное давление брюшной полости давит на желудок. Также есть люди, у которых вырабатывается избыточное количество соляной кислоты, как реакция на определенный продукт. У многих это кофе, томатный сок или газированные напитки. Но если вы знаете, что конкретный продукт вызывает у вас изжогу, необходимо или исключить их из рациона, или принимать вместе с препаратами, которые устраняют изжогу", — добавил доктор.
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