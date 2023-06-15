Що робити при хімічній загрозі

Лікар Євген Комаровський. Фото: google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Після підриву Каховської ГЕС та появи інформації про мінування заводу "Кримський Титан" багато хто задається питаннями про ядерну та хімічну безпеку. Лікар розвінчав міфи і пояснив, що необхідно робити під час реальної хімічної загрози.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

"Реактори на Запорізькій АЕС зовсім не такі, як на Чорнобилі. Це інший тип реактора. Там у Чорнобилі як сповільнювач використовувався графіт, а тут використовується вода. У цьому радіаторі рівень радіації в принципі на три порядки нижчий, ніж у Чорнобилі. У Чорнобилі горів графіт і радіоактивні продукти горіння піднімалися вгору і розносилися вітром. Тут горіти нема чого. Тому за можливої ​​аварії радіація не виходить за межі станції", — пояснив лікар.

Каховська ГЕС. Фото: УНІАН

Він також додав, що реактори зупинені у вересні 2022 року, чотири реактори повністю розхолоджені, і вони вже не вимагають додаткового охолодження.

"Два реактори працюють у режимі мінімальної потужності, при цьому режимі не працюють турбіни. Тобто охолоджувати турбіни не треба. Вони працюють лише тоді, коли працюють циркуляційні насоси, які розігрівають воду за рахунок тертя під тиском, при цьому ядерна реакція поділу не відбувається. Більше того, за деякими даними, вже не два реактори працюють, а лише один", — сказав Євген Комаровський.

Чоловік у протигазі. Фото: Freepik

Радіоактивний йод має період розпаду до 9 днів, а реактори не працюють уже 9 місяців. Тому йод давно розпався, тому приймати йод необхідності немає.

Кримський "Титан"

"У Криму в Армянську величезний хімічний завод Титан. Це монстр хімічної промисловості, весь час триває розмови, що його замінували, що там може бути вибух. Знову такі, якщо ви зараз напружуєте пам'ять, то згадайте, що в серпні-вересні 2018 року на Кримському Титані вже була аварія, був викид сірчистого ангідриду, нашим прикордонникам було погано, кілька людей госпіталізували, дітей звідти масово евакуювали, причому в основі цієї аварії у них були навчання і вони промазали в ємність, але там є ємності з хлором, аміаком, сірководнем, і вам ось що треба знати. Ситуація складна, деякі дії при отруєнні хлором та аміаком протилежні", — сказав лікар.

Хімічний завод "Кримський титан". Фото: google

Наприклад, при ураженні аміаком треба спускатися на нижні поверхи, тому що аміак піднімається вгору. А при викиді хлору або сірководню треба підніматися якомога вище, тому що сірководень важчий за повітря і він опускається вниз.

"Тому потрібно розуміти, що і аміак, і сірководень і хлор мають настільки характерні запахи, що можна зрозуміти про що йдеться", — нагадав Євген Комаровський.

Загальні правила при хімічному ураженні

Як зрозуміти, що ви потрапили під дію хімічних речовин. Насамперед, це реакція з боку дихальних шляхів та очей.

Які симптоми хімічної поразки:

сльозяться очі;

сверблять очі;

симптоми задухи.

Дівчина в масці. Фото: Freepik

Що потрібно робити, якщо виникли симптоми хімічного ураження:

йти із зони зараження перпендикулярно напрямку вітру;

якщо пересуватися немає можливості, необхідно ізолювати приміщення, де ви перебуваєте;

при викиді аміаку перебувати якнайнижче;

при викиді хлору перебувати якомога вище;

максимально ізолювати приміщення, закрити вікна, димарі, вентиляційні отвори, на вхідні двері темну щільну тканину, всі щілини заклеїти скотчем;

при аміаку та хлорі рекомендують використовувати марлеві пов'язки змочені водою;

при сірководороді вологі пов'язки не допомагають, тільки протигази.

Скотч для заклеювання всіх отворів. Фото: Freepik

Важливий важливий аспект:

при викиді хлору рекомендується ватно-марлева пов'язка, змочена 2-5% розчином харчової соди;

при ураженні аміаку рекомендуються ватно-марлева пов'язка, змочена 2-5% розчином оцтової чи лимонної кислоти.

Лайфхак від Комаровського

Кришка від бутилки. Фото: google

"Ось бачите пластмасову пробку від кока коли, берете харчову соду, три пробочки, на півлітра води, пробочка не з гіркою, набрали соду, провели пальцем і висипали. Після цього змочили у воді марлеву маску і надягли на ніс і рот. Лимонна кислота. Теж саме, три пробки на пів літра води. Змочили і дихаємо, це якщо аміак. Як тільки вдалося вийти за межі поразки, максимальна кількість свіжого повітря, максимальна вентиляція, зняти з себе весь одяг і переодягтися", — сказав лікар.

Раніше ми писали, що інфекціоніст розповів, від чого потрібно вакцинуватись через заражену воду після підриву Каховської ГЕС.