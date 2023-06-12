Де знаходиться хімічний завод Кримський титан на карті

Завод "Кримський титан": Фото: Reuters

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські військові мінують хімічний завод "Кримський титан" біля Армянська. У разі вибуху аміачна хмара пошириться за пів години та накриє прилеглі райони.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини. LIVE повідомила екологиня Тетяна Лампіка.

Читайте також:

"У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня", — повідомили в ГУР.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот ГУР

Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, може спричинити техногенну катастрофу, наслідки якої будуть жахливі, оскільки на підприємстві використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Екологиня прокоментувала з якою швидкість можуть розповсюджуватися хімічні речовини.

Розположення хімічного заводу: Фото: карти google

"Насправді все залежить від метеорологічних умов. Потрібно розуміти, що це може бути продумани теракт, і зараз по всій території України та території тимчасово окупованих частин України, штормове попередження. Погодні умови змінюються, це буде швидко, але незрозуміло, в яку сторону. Якщо сильна потужність вітру, то дійсно буде дуже швидке розповсюдження. Якщо це буде спека, без вітру, тобто повітря буде мало, то це інше буде розповсюдження. Потрібно розуміти, що буде ударна хвиля, яка понесе все догори. Тобто утвориться "гриб", а потім цей "гриб" буде розповзатися вже з цієї висоти", — повідомила екологиня.

Ризики для екології

"Я не думаю, що там тільки аміак, там буде суміш цих хімічних речовин і концентрації буде велика. Тобто потрібно розуміти, що в зоні 20-30 кілометрів це буде велика концентрація, це отруєння дихальних шляхів і людини, і тварини, це потрібно розуміти, це дуже шкідлива речовина", — зауважила експертка.

Тото чим далі буде відстань, тим концентрація буде менше, і звичайно вплив буде меншим. Тоді можна буде якимось людям просто не виходити на вулицю, але це вже на більш далеких відстанях.

"Кримський титан": Фото: Reuters

"А от у санітарній зоні підприємства, насправді це дуже великі ризики для здоров'я. Це отруєння, це ураження дихальних шляхів, велика кількість концентрації буде і в рослинності, воно все залишиться на поверхні. Якщо таке буде на цій території, то певний період взагалі не можна буде нічого не їсти, не пити", — додала Тетяна Лампіка.

"Кислотні" дощі

"Все залежить від концентрації, треба ще розуміти, що є таке явище, як дощі. Іноді хімічні речовини формуються в хмари і це переноситься на велику відстань", — зазначила екологиня.

Кислотонакопичувач "Кримського титану": Фото google

Спостерігалися випадки, коли "кислотні" дощі були за один-три кілометри від зони ураження.

"Синоптики та екологи будуть це підраховувати по факту подій, і тільки тоді зможуть сказати, як це все може бути. Але я сподіваюся, що цього не буде, тому що це ще одна катастрофа, і дійсно екологічна катастрофа", — додала експертка.

Заходи застереження у разі катастрофи

Екологиня зазначає, що в таких випадках потрібно подбати про повітря, яким ви дихаєте.

Що потрібно робити:

потрібно зачинитися вдома з закритими вікнами та не виходити на повітря;

використовувати засоби захисту для дихальних шляхів.

Раніше ми писали про те, які інфекції будуть у воді. Науковець прокоментував руйнацію Каховської ГЕС.