Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Нова катастрофа: екологиня прокоментувала мінування хімзаводу "Кримський титан" arrow

Нова катастрофа: екологиня прокоментувала мінування хімзаводу "Кримський титан"

12 червня 2023 14:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Де знаходиться хімічний завод Кримський титан на карті
Завод "Кримський титан": Фото: Reuters
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські військові мінують хімічний завод "Кримський титан" біля Армянська. У разі вибуху аміачна хмара пошириться за пів години та накриє прилеглі райони.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини. LIVE повідомила екологиня Тетяна Лампіка. 

Читайте також:

"У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня", — повідомили в ГУР.

ГУР
Повідомлення ГУР. Фото: скриншот ГУР

Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, може спричинити техногенну катастрофу, наслідки якої будуть жахливі, оскільки на підприємстві використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Екологиня прокоментувала з якою швидкість можуть розповсюджуватися хімічні речовини. 

Армянск
Розположення хімічного заводу: Фото: карти google

"Насправді все залежить від метеорологічних умов. Потрібно розуміти, що це може бути продумани теракт, і зараз по всій території України та території тимчасово окупованих частин України, штормове попередження. Погодні умови змінюються, це буде швидко, але незрозуміло, в яку сторону.  Якщо сильна потужність вітру, то дійсно буде дуже швидке розповсюдження. Якщо це буде спека, без вітру, тобто повітря буде мало, то це інше буде розповсюдження. Потрібно розуміти, що буде ударна хвиля, яка понесе все догори. Тобто утвориться "гриб", а потім цей "гриб" буде розповзатися вже з цієї висоти", — повідомила екологиня.

Ризики для екології 

"Я не думаю, що там тільки аміак, там буде суміш цих хімічних речовин і концентрації буде велика. Тобто потрібно розуміти, що в зоні 20-30 кілометрів це буде велика концентрація, це отруєння дихальних шляхів і людини, і тварини, це потрібно розуміти, це дуже шкідлива речовина", — зауважила експертка. 

Тото чим далі буде відстань, тим концентрація буде менше, і звичайно вплив буде меншим. Тоді можна буде якимось людям просто не виходити на вулицю, але це вже на більш далеких відстанях. 

Завод Крымский титан
"Кримський титан": Фото: Reuters

"А от у санітарній зоні підприємства, насправді це дуже великі ризики для здоров'я. Це отруєння, це ураження дихальних шляхів, велика кількість концентрації буде і в рослинності, воно все залишиться на поверхні. Якщо таке буде на цій території, то певний період взагалі не можна буде нічого не їсти, не пити", — додала Тетяна Лампіка. 

"Кислотні" дощі

"Все залежить від концентрації, треба ще розуміти, що є таке явище, як дощі. Іноді хімічні речовини формуються в хмари і це переноситься на велику відстань", — зазначила екологиня. 

Кислотонакопитель "Крымского титана"
Кислотонакопичувач "Кримського титану": Фото google

Спостерігалися випадки, коли "кислотні" дощі були за один-три кілометри від зони ураження. 

"Синоптики та екологи будуть це підраховувати по факту подій, і тільки тоді зможуть сказати, як це все може бути. Але я сподіваюся, що цього не буде, тому що це ще одна катастрофа, і дійсно екологічна катастрофа", — додала експертка. 

Заходи застереження у разі катастрофи 

Екологиня зазначає, що в таких випадках потрібно подбати про повітря, яким ви дихаєте. 

Що потрібно робити: 

  • потрібно зачинитися вдома з закритими вікнами та не виходити на повітря;
  • використовувати засоби захисту для дихальних шляхів. 

Раніше ми писали про те, які інфекції будуть у воді. Науковець прокоментував руйнацію Каховської ГЕС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB