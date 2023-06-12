Где находится химический завод Крымский титан на карте

Завод "Крымский титан": Фото: Reuters

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские военные пройдут химический завод "Крымский титан" возле Армянска. В случае взрыва аммиачное облако распространится через полчаса и накроет близлежащие районы.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини. LIVE сообщила эколог Татьяна Лампика.

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"Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население. Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский "В Армянске нарушены до критического уровня", — сообщили в ГУР.

Сообщения ГУР. Фото: скриншот ГУР

Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, может повлечь за собой техногенную катастрофу, последствия которой будут ужасны, поскольку на предприятии используется около 200 тонн технологического аммиака.

Под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.

Эколог прокомментировала с какой скоростью могут распространяться химические вещества.

Размещение химического завода: Фото: карты google

"На самом деле все зависит от метеорологических условий. Нужно понимать, что это может быть продуман теракт, и сейчас по всей территории Украины и территории временно оккупированных частей Украины, штормовое предупреждение. Погодные условия меняются, это будет быстро, но непонятно, в какую сторону". Если сильная мощность ветра, то действительно будет очень быстрое распространение. Если это будет жара, без ветра, то есть воздух будет мало, то это другое будет распространение. Нужно понимать, что будет ударная волна, которая понесет все вверх. а затем этот "гриб" будет расползаться уже с этой высоты", — сообщила эколог.

Риски для экологии

"Я не думаю, что там только аммиак, там будет смесь этих химических веществ и концентрации будет велика. То есть нужно понимать, что в зоне 20-30 километров это будет большая концентрация, это отравление дыхательных путей и человека и животного, это нужно понимать , это очень вредное вещество", — отметила эксперт.

То чем дальше будет расстояние, тем концентрация будет меньше, и конечно влияние будет меньше. Тогда можно будет каким-то людям просто не выходить на улицу, но это уже на более дальних расстояниях.

"Крымский титан": Фото: Reuters

"А вот в санитарной зоне предприятия, на самом деле, это очень большие риски для здоровья. Это отравление, это поражение дыхательных путей, большое количество концентрации будет и в растительности, оно все останется на поверхности. Если такое будет на этой территории, то определенный период вообще нельзя будет ничего не есть, не пить", — добавила Татьяна Лампика.

"Кислотные" дожди

"Все зависит от концентрации, нужно еще понимать, что есть такое явление, как дожди. Иногда химические вещества формируются в облака и это переносится на большое расстояние", — отметила эколог.

Кислотонакопитель "Крымского титана": Фото google

Наблюдались случаи, когда "кислотные" дожди были в одном-трех километрах от зоны поражения.

"Синоптики и экологи будут это подсчитывать по факту событий, и только тогда смогут сказать, как это все может быть. Но я надеюсь, что этого не будет, потому что это еще одна катастрофа и действительно экологическая катастрофа", — добавила эксперт.

Меры предосторожности при катастрофе

Эколог отмечает, что в таких случаях нужно позаботиться о воздухе, которым вы дышите.

Что нужно делать:

нужно закрыться дома с закрытыми окнами и не выходить на воздух;

использовать средства защиты для дыхательных путей.

Раньше мы писали о том, какие инфекции будут в воде. Ученый прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.