Что делать при химической угрозе

Доктор Евгений Комаровский. Фото: google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

После подрыва Каховской ГЭС и появления информации о минировании завода "Крымский Титан" многие стали задаваться вопросами о ядерной и химической безопасности. Врач развенчал мифы и объяснил, что необходимо делать при реальной химической угрозе.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Ситуация на Запорожской АЭС

"Реакторы на Запорожской АЭС совсем не такие, как на Чернобыле. Это другой тип реактора. Там в Чернобыле в качестве замедлителя использовался графит, а здесь используется вода. В этом радиаторе уровень радиации в принципе на три порядка ниже, чем в Чернобыле. В Чернобыле горел графит и радиоактивные продукты горения поднимались вверх и разносились ветром. Здесь гореть нечему. Поэтому при возможной аварии радиация не выходит за пределы станции", — объяснил врач.

Каховская ГЭС. Фото: УНИАН

Он также добавил, что реакторы остановлены в сентябре 2022 года, четыре реактора расхоложены полностью, и они уже не требуют дополнительного охлаждения.

"Два реактора работают в режиме минимальной мощности, при этом режиме не работают турбины. То есть охлаждать турбины не надо. Они работают только тогда, когда работают циркуляционные насосы, которые разогревают воду за счет трения под давлением, при этом ядерная реакция деления не происходит. Более того, по некоторым данным, уже не два реактора работают, а только один", — сказал Евгений Комаровский.

Человек в противогазе. Фото: Freepik

Радиоактивный йод имеет период распада до 9 дней, а реакторы не работают уже 9 месяцев. Поэтому йод давно распался, по этой причине принимать йод необходимости нет.

Крымский "Титан"

"В Крыму в Армянске огромный химический завод Титан. Это монстр химической промышленности, все время идет разговоры, что его заминировали, что там может быть взрыв. Опять такие, елси вы сейчас напрягаете память то вспомните, что в августе-сентябре 2018 года на Крымском Титане уже была авария, был выброс сернистого ангидрида, нашим пограничникам было плохо, несколько человек госпитализировали, детей оттуда массово эвакуировали. При чем в основе этой аварии у них были учения и они промазали в емкость. Но тем не менее, там есть емкости с хлором, аммиаком, сероводородом, и вам вот что надо знать. Ситуация сложная, некоторые действия при отравлении хлором и аммиаком противоположны", — сказал доктор.

Химический завод "Крымский титан". Фото: google

Например при поражении аммиаком надо спускаться на нижние этажи, потому что аммиак поднимается вверх. А при выбросе хлора или сероводорода надо подниматься как можно выше, потому что сероводород тяжелее воздуха и он опускается вниз.

"Поэтому нужно понимать, что и аммиак, и сероводород и хлор имеют настолько характерные запахи, что можно понять о чем идет речь", — напомнил Евгений Комаровский.

Общие правила при химическом поражении

Как же понять, что вы попали под действие химических веществ. Прежде всего, это реакция со стороны дыхательных путей и глаз.

Какие симптомы химического поражения:

слезятся глаза;

чешутся глаза;

симптомы удушья.

Девушка в маске. Фото: Freepik

Что нужно делать, если возникли симптомы химического поражения:

уходить из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра;

если передвигаться нет возможности, необходимо изолировать помещение, где вы находитесь;

при выбросе аммиака находиться как можно ниже;

при выбросе хлора находиться как можно выше;

максимально изолировать помещение, закрыть окна, дымоходы, вентиляционные отверстия, на входную дверь темную плотную ткань, все щели заклеить скотчем;

при аммиаке и хлоре рекомендуют использовать марлевые повязки смоченные водой;

при сероводороде влажные повязки не помогают, только противогазы.

Скотч для заклейки всех отверстий. Фото: Freepik

Важный принципиальный нюанс:

при выбросе хлора рекомендуется ватно-марлевая повязка, смоченная 2-5% раствором пищевой соды;

при поражении аммиака рекомендуются ватно-марлевая повязка, смоченная 2-5% раствором уксусной или лимонной кислоты.

Лайфхак от Комаровского

Крышка от бутылки. Фото: google

"Вот видите пластмассовую пробку от кока колы, берете пищевую соду, три пробочки, на пол литра воды, пробочка не с горкой, набрали соду, провели пальцем и высыпали. После этого смочили в воде марлевую маску и надели на нос и рот. Лимонная кислота. Тоже самое, три пробки на пол литра воды. Смочили и дышим, это если аммиак. Как только удалось выйти за переделы поражения, максимальное количество свежего воздуха, максимальная вентиляция, снять с себя всю одежду и переодеться", ​​— сказал доктор.

Ранее мы писали, что инфекционист рассказал, от чего нужно вакцинироваться из-за зараженной воды после подрыва Каховской ГЭС.