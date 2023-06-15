Ендометріоз вражає 10% жінок репродуктивного віку

Лікар консультує пацєнтку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вчені виявили, що тип бактерій, які зазвичай містяться у мікрофлорі ротової порожнини та кишечника людини, може відігравати важливу роль у розвитку ендометріозу, що потенційно дає важливе розуміння розвитку цього хворобливого стану та відкриває нові способи його лікування.

Про це повідомив Science Alert.

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Це означає нову надію для мільйонів жінок, які живуть з виснажливими наслідками ендометріозу.

Захворювання може призводити до:

рясних менструацій;

труднощів із зачаттям;

тривалих періодів болю.

У новому дослідженні група вчених з Університету Нагої та інших установ Японії вивчила зразки тканин 79 жінок з ендометріозом та 76 здорових жінок і виявила сильну кореляцію між фузобактеріями та цим захворюванням.

Чому виникає ендометріоз

Ендометріоз виникає, коли клітини, подібні до клітин ендометрію — шару тканини, що покриває внутрішню частину матки — починають рости в інших місцях, таких як яєчники та маткові труби. Саме в ендометрії були знайдені бактерії.

Зображення матки. Фото: Freepik

"У групі жінок у 64 відсотків пацієнток з ендометріозом, але менш ніж у 10 відсотків жінок було виявлено інфільтрацію фузобактерій в ендометрії. Наші дані підтверджують механізм патогенезу ендометріозу через інфекцію Fusobacterium і припускають, що знищення цієї бактерії може бути підходом до лікування ендометріозу", — повідомили дослідники.

Дослідники також розглянули, що саме робить фузобактерія. В експериментах на культурі клітин вони виявили, що вона активує сигнальний шлях, який включає речовину під назвою TGF-β (трансформуючий фактор росту бета), що "пробуджує" і трансформує клітини, які зазвичай перебувають у стані спокою.

Лікар проводить огляд. Фото: Freepik

Подальші тести на мишах показали, що такі ж активні клітини, трансгелін-позитивні міофібробласти, з'явилися у мишей, які отримували дозу Fusobacterium. Ці міофібробласти, які беруть участь у створенні тканин і м'язів, можуть запускати ендометріоз.

"Ми вже знаємо, що цей тип бактерій є інвазивним і раніше був пов'язаний з різними інфекціями та захворюваннями. Водночас певні її види здатні мирно жити в нашому організмі, не завдаючи жодної шкоди. Відомо, що види роду Fusob"Відомо, що види роду Fusobacterium є поширеними представниками мікробіоти ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту і мають симбіотичні стосунки зі своїми господарями", — написали дослідники.

Будова матки. Фото: Freepik

Лікування мишей антибіотиками, спрямованими на бактерії, виявилося ефективним у запобіганні ендометріозу та зменшенні пов'язаних з ним уражень, що дозволяє припустити, що лікування може бути розроблене — хоча самі дослідники визнають, що спочатку потрібно буде провести набагато більше роботи.

Вважається, що ендометріоз вражає близько 10 відсотків жінок репродуктивного віку. Хоча існують методи лікування, які можуть допомогти впоратися з цим захворюванням, ми все ще чекаємо на те, що зможе ефективно боротися з ним без серйозних побічних ефектів.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Варіанти лікування ендометріозу наразі базуються на гормональній терапії, наприклад, тривале пригнічення овуляції. Однак створення відносно гіпоестрогенного середовища може призвести до несприятливих наслідків, і жінки не можуть завагітніти під час лікування. Хірургічне лікування, як правило, необхідне при непіддатливому тазовому болю. Однак висока частота рецидивів є основною проблемою після хірургічного видалення ендометріоїдних уражень", — додали дослідники.

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