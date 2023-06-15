Ендометріоз вражає 10% жінок репродуктивного віку

Інвазивні бактерії можуть викликати ендометріоз, — дослідження
Вчені виявили, що тип бактерій, які зазвичай містяться у мікрофлорі ротової порожнини та кишечника людини, може відігравати важливу роль у розвитку ендометріозу, що потенційно дає важливе розуміння розвитку цього хворобливого стану та відкриває нові способи його лікування.
Про це повідомив Science Alert.
Це означає нову надію для мільйонів жінок, які живуть з виснажливими наслідками ендометріозу.
Захворювання може призводити до:
- рясних менструацій;
- труднощів із зачаттям;
- тривалих періодів болю.
У новому дослідженні група вчених з Університету Нагої та інших установ Японії вивчила зразки тканин 79 жінок з ендометріозом та 76 здорових жінок і виявила сильну кореляцію між фузобактеріями та цим захворюванням.
Чому виникає ендометріоз
Ендометріоз виникає, коли клітини, подібні до клітин ендометрію — шару тканини, що покриває внутрішню частину матки — починають рости в інших місцях, таких як яєчники та маткові труби. Саме в ендометрії були знайдені бактерії.
"У групі жінок у 64 відсотків пацієнток з ендометріозом, але менш ніж у 10 відсотків жінок було виявлено інфільтрацію фузобактерій в ендометрії. Наші дані підтверджують механізм патогенезу ендометріозу через інфекцію Fusobacterium і припускають, що знищення цієї бактерії може бути підходом до лікування ендометріозу", — повідомили дослідники.
Дослідники також розглянули, що саме робить фузобактерія. В експериментах на культурі клітин вони виявили, що вона активує сигнальний шлях, який включає речовину під назвою TGF-β (трансформуючий фактор росту бета), що "пробуджує" і трансформує клітини, які зазвичай перебувають у стані спокою.
Подальші тести на мишах показали, що такі ж активні клітини, трансгелін-позитивні міофібробласти, з'явилися у мишей, які отримували дозу Fusobacterium. Ці міофібробласти, які беруть участь у створенні тканин і м'язів, можуть запускати ендометріоз.
"Ми вже знаємо, що цей тип бактерій є інвазивним і раніше був пов'язаний з різними інфекціями та захворюваннями. Водночас певні її види здатні мирно жити в нашому організмі, не завдаючи жодної шкоди. Відомо, що види роду Fusob"Відомо, що види роду Fusobacterium є поширеними представниками мікробіоти ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту і мають симбіотичні стосунки зі своїми господарями", — написали дослідники.
Лікування мишей антибіотиками, спрямованими на бактерії, виявилося ефективним у запобіганні ендометріозу та зменшенні пов'язаних з ним уражень, що дозволяє припустити, що лікування може бути розроблене — хоча самі дослідники визнають, що спочатку потрібно буде провести набагато більше роботи.
Вважається, що ендометріоз вражає близько 10 відсотків жінок репродуктивного віку. Хоча існують методи лікування, які можуть допомогти впоратися з цим захворюванням, ми все ще чекаємо на те, що зможе ефективно боротися з ним без серйозних побічних ефектів.
"Варіанти лікування ендометріозу наразі базуються на гормональній терапії, наприклад, тривале пригнічення овуляції. Однак створення відносно гіпоестрогенного середовища може призвести до несприятливих наслідків, і жінки не можуть завагітніти під час лікування. Хірургічне лікування, як правило, необхідне при непіддатливому тазовому болю. Однак висока частота рецидивів є основною проблемою після хірургічного видалення ендометріоїдних уражень", — додали дослідники.
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