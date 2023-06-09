Яким критеріям повинен відповідати донор сперми

Гінеколог розповів, як зробити ЕКЗ жінці, яка не має постійного партнера
Сучасна медична активно практикує процедуру штучного запліднення. Проте навколо запліднення методом ЕКЗ є багато питань, на як відповів фахівець з репродуктології.
Про це повідомив гінеколог, репродуктолог Юрій Бенедичук.
Чи може жінка зробити процедуру штучного запліднення не маючи чоловіка?
"Так, може. Для того, щоб вирішити цю проблему, слід звернутися до будь-якої репродуктивної клініки за вашим вибором, адже на сьогоднішній день, в Україні, практично все репродуктивні центри проводять роботу з донорськими клітинами, як з яйцеклітинами, так і сперматохоїдами", — повідомив лікар.
В більшості клінік є свої банки сперми. Ті кліники, які їх не мають, можуть завжди скористатися наявними в інших клінік банками сперми й отримати ту потрібну кількість зразків сперми, яка потрібна їм для роботи.
"До речі, вам не доведеться самостійно шукати де взяти донорську сперму, адже за вас це можуть зробити працівники клініки того центру, до якого ви звернулися", — сказав репродуктолог.
Як вибрати потрібного донора
"Звернутися до лікаря репродуктолога, з яким ви можете обговорити всі питання, які стосуються процедури ЕКЗ, питання вибору донора, правила вибору донора. Чи можна прийти зі так званим своїм донором — так можна. На сьогоднішній день українське законодавство передбачає обидва варіанти. жінка може скористатися будь-якою програмою допоміжних технологій, використовуючи або сепрму ананімного донора, або донора, який їй відомий", — сказав лікар.
Юридичні аспекти та право на батьківство
"Я хотів би заспокоїти жінок, які можливо будуть перейматися питанням, а чи не зможе донор сперми, що анонімний, що відомий якимось чином скористатися своїм правом на батьківство", — додав репродуктолог.
Тобто ще до етапу здачі сперми донор підписує відповідні документи.
Чи можна вибрати донора за зовнішніми рисами
Є декілька правил для чоловіків, які є донорами сперми:
- донором сперми може бути чоловік у віці від 25 до 40 років, який має хоча б одну здорову народжену від нього здорову дитину;
- обов'язковою умовою є нормальні фертильні показники сперми;
- чоловік не має мати будь-які хвороби, зокрема йдеться про хвороби, які можуть бути успадковані;
- не має мати негативних фенотипічних проявів, в нього не повинно бути вад розвитку органів зовнішніх чи внутрішніх;
- до заморозки сперми чоловікам проводять обстеження на хромосомний аналіз, генетичні захворювання;
- обстеження на соціально важливі інфекції;
- чоловік повинен пройти консультації вузьких фахівців, психіатра та нарколога.
За зовнішніми ознаками чоловіка можна обирати, є анкета в якій вказуються основні зовнішні риси.
"В анкеті зазвичай вказують рід занять та освіту. Може бути інформація про його хобі, кількість і стать дітей, Проте ніхто не дасть фотографію донора. Хоча мені відомо про те, о деякі банки сперми просять надати чоловіків надати їх дитячу фотографію у віці 4-7 років", — зазначив лікар.
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