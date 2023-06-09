Яким критеріям повинен відповідати донор сперми

Вагітна жінка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сучасна медична активно практикує процедуру штучного запліднення. Проте навколо запліднення методом ЕКЗ є багато питань, на як відповів фахівець з репродуктології.

Про це повідомив гінеколог, репродуктолог Юрій Бенедичук.

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"Так, може. Для того, щоб вирішити цю проблему, слід звернутися до будь-якої репродуктивної клініки за вашим вибором, адже на сьогоднішній день, в Україні, практично все репродуктивні центри проводять роботу з донорськими клітинами, як з яйцеклітинами, так і сперматохоїдами", — повідомив лікар.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

В більшості клінік є свої банки сперми. Ті кліники, які їх не мають, можуть завжди скористатися наявними в інших клінік банками сперми й отримати ту потрібну кількість зразків сперми, яка потрібна їм для роботи.

Ілюстрація сперматозоїдів. Фото: Freepik

"До речі, вам не доведеться самостійно шукати де взяти донорську сперму, адже за вас це можуть зробити працівники клініки того центру, до якого ви звернулися", — сказав репродуктолог.

Як вибрати потрібного донора

"Звернутися до лікаря репродуктолога, з яким ви можете обговорити всі питання, які стосуються процедури ЕКЗ, питання вибору донора, правила вибору донора. Чи можна прийти зі так званим своїм донором — так можна. На сьогоднішній день українське законодавство передбачає обидва варіанти. жінка може скористатися будь-якою програмою допоміжних технологій, використовуючи або сепрму ананімного донора, або донора, який їй відомий", — сказав лікар.

Консультація в лікаря. Фото: Freepik

Юридичні аспекти та право на батьківство

"Я хотів би заспокоїти жінок, які можливо будуть перейматися питанням, а чи не зможе донор сперми, що анонімний, що відомий якимось чином скористатися своїм правом на батьківство", — додав репродуктолог.

Тобто ще до етапу здачі сперми донор підписує відповідні документи.

Чи можна вибрати донора за зовнішніми рисами

Ілюстрація процедури ЕКЗ. Фото: Freepik

Є декілька правил для чоловіків, які є донорами сперми:

донором сперми може бути чоловік у віці від 25 до 40 років, який має хоча б одну здорову народжену від нього здорову дитину;

обов'язковою умовою є нормальні фертильні показники сперми;

чоловік не має мати будь-які хвороби, зокрема йдеться про хвороби, які можуть бути успадковані;

не має мати негативних фенотипічних проявів, в нього не повинно бути вад розвитку органів зовнішніх чи внутрішніх;

до заморозки сперми чоловікам проводять обстеження на хромосомний аналіз, генетичні захворювання;

обстеження на соціально важливі інфекції;

чоловік повинен пройти консультації вузьких фахівців, психіатра та нарколога.

За зовнішніми ознаками чоловіка можна обирати, є анкета в якій вказуються основні зовнішні риси.

"В анкеті зазвичай вказують рід занять та освіту. Може бути інформація про його хобі, кількість і стать дітей, Проте ніхто не дасть фотографію донора. Хоча мені відомо про те, о деякі банки сперми просять надати чоловіків надати їх дитячу фотографію у віці 4-7 років", — зазначив лікар.

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