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Гинеколог рассказал, как сделать ЭКО женщине, не имеющей постоянного партнера

9 июня 2023 10:50
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Каким критериям должен отвечать донор спермы
Беременная женщина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Современная медицинская активно практикует процедуру искусственного оплодотворения. Однако вокруг оплодотворения методом ЭКО существует много вопросов, на которые ответил специалист по репродуктологии.

Об этом сообщил гинеколог, репродуктолог Юрий Бенедичук.

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"Да, может. Для того чтобы решить эту проблему, следует обратиться в любую репродуктивную клинику за вашим выбором, ведь на сегодняшний день, в Украине, практически все репродуктивные центры проводят работу с донорскими клетками, как с яйцеклетками, так и сперматохоидами", — сообщил врач.

матка
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В большинстве клиник есть свои банки спермы. Те клиники, которые их не имеют, могут всегда воспользоваться имеющимися у других клиник банками спермы и получить необходимое количество образцов спермы, которое нужно им для работы.

сперматозоид
Иллюстрация сперматозоидов. Фото: Freepik

"Кстати, вам не придется самостоятельно искать, где взять донорскую сперму, ведь за вас это могут сделать работники клиники того центра, в который вы обратились", — сказал репродуктолог.

Как выбрать нужного донора

"Обратиться к врачу репродуктологу, с которым вы можете обсудить все вопросы, касающиеся процедуры ЭКО, вопросы выбора донора, правила выбора донора. Можно ли прийти с так называемым донором — так можно. На сегодняшний день украинское законодательство предусматривает оба варианта. женщина может воспользоваться любой программой вспомогательных технологий, используя либо сепрму анонимного донора, либо донора, который ей известен", — сказал врач.

гинеколог
Консультация у врача. Фото: Freepik

Юридические аспекты и право на отцовство

"Я хотел бы успокоить женщин, которые возможно будут беспокоиться о вопросе, а не сможет ли донор спермы, что анонимный, который известен каким-то образом воспользоваться своим правом на отцовство",  добавил репродуктолог.

То есть еще до этапа сдачи спермы донор подписывает соответствующие документы.

Можно ли выбрать донора по внешним чертам

ЭКО
Иллюстрация процедуры ЭКО. Фото: Freepik

Есть несколько правил для мужчин, которые являются донорами спермы:

  • донором спермы может быть мужчина в возрасте от 25 до 40 лет, имеющий хотя бы одного здорового рожденного от него здорового ребенка;
  • обязательным условием являются нормальные фертильные показатели спермы;
  • мужчина не должен иметь какие-либо болезни, в частности речь идет о болезнях, которые могут быть унаследованы;
  • не должно иметь отрицательных фенотипических проявлений, у него не должно быть недостатков развития органов внешних или внутренних;
  • до заморозки спермы мужчинам производят обследование на хромосомный анализ, генетические заболевания;
  • обследование на социально важные инфекции;
  • мужчина должен пройти консультации узких специалистов, психиатра и нарколога.

По внешним признакам мужчину можно выбирать, есть анкета в которой указываются основные внешние черты.

"В анкете обычно указывают род занятий и образование. Может быть информация о его хобби, количестве и полу детей, Однако никто не даст фотографию донора. Хотя мне известно о том, некоторые банки спермы просят предоставить мужчин предоставить их детскую фотографию в возрасте 4- 7 лет", — отметил врач.

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