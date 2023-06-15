Эндометриоз поражает 10% женщин репродуктивного возраста

Врач консультирует пациентку. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Ученые обнаружили, что тип бактерий, обычно содержащихся в микрофлоре полости рта и кишечника человека, может играть важную роль в развитии эндометриоза, что потенциально дает важное понимание развития этого болезненного состояния и открывает новые способы его лечения.

Об этом сообщил Science Alert.

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Это означает новую надежду для миллионов женщин, живущих с изнурительными последствиями эндометриоза.

Заболевание может приводить к:

обильных менструаций;

трудностей с зачатием;

длительных периодов боли.

В новом исследовании группа ученых из Университета Нагои и других учреждений Японии изучила образцы ткани 79 женщин с эндометриозом и 76 здоровых женщин и обнаружила сильную корреляцию между фузобактериями и этим заболеванием.

Почему возникает эндометриоз

Эндометриоз возникает, когда клетки, подобные клеткам эндометрия — слою ткани, покрывающему внутреннюю часть матки, начинают расти в других местах, таких как яичники и маточные трубы. Именно в эндометрии были обнаружены бактерии.

Изображение матки. Фото: Freepik

"В группе женщин у 64 процентов пациенток с эндометриозом, но менее чем у 10 процентов женщин была обнаружена инфильтрация фузобактерий в эндометрии. Наши данные подтверждают механизм патогенеза эндометриоза через инфекцию Fusobacterium и предполагают, что уничтожение этой бактерии может быть подходом к лечению эндометри", — сообщили исследователи.

Исследователи также рассмотрели, что именно делает фузобактерия. В экспериментах на культуре клеток они обнаружили, что она активирует сигнальный путь, который включает вещество под названием TGF-β (трансформирующий фактор роста бета), которое пробуждает и трансформирует клетки, обычно находящиеся в состоянии покоя.

Врач производит осмотр. Фото: Freepik

Последующие тесты на мышах показали, что такие же активные клетки, трансгелин-положительные миофибробласты, появились у мышей, получавших дозу Fusobacterium. Эти миофибробласты, участвующие в создании тканей и мышц, могут запускать эндометриоз.

"Мы уже знаем, что этот тип бактерий инвазивный и раньше был связан с различными инфекциями и заболеваниями. В то же время определенные ее виды способны мирно жить в нашем организме, не причиняя никакого вреда. Известно, что виды рода Fusob" Известно, что виды рода Fusobacterium являются распространенными представителями микробиоты полости рта и желудочно-кишечного тракта и имеют симбиотические отношения со своими хозяевами", — написали исследователи.

Строение матки. Фото: Freepik

Лечение мышей антибиотиками, направленными на бактерии, оказалось эффективным в предотвращении эндометриоза и уменьшении связанных с ним поражений, что позволяет предположить, что лечение может быть разработано – хотя сами исследователи признают, что сначала нужно будет провести гораздо больше работы.

Считается, что эндометриоз поражает около десяти процентов женщин репродуктивного возраста. Хотя существуют методы лечения, которые могут помочь справиться с этим заболеванием, мы все еще ждем того, что сможет эффективно бороться с ним без серьезных побочных эффектов.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Варианты лечения эндометриоза сейчас базируются на гормональной терапии, например, длительное угнетение овуляции. Однако создание относительно гипоэстрогенной среды может привести к неблагоприятным последствиям, и женщины не могут забеременеть во время лечения. Хирургическое лечение, как правило, необходимо при неподдающемся тазовому бозе. частота рецидивов является основной проблемой после хирургического удаления эндометриоидных поражений", — добавили исследователи.

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