Чи можна схуднути за допомогою голодування

Інтервальне голодування. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато хто вважає, що інтервальне голодування — ідеальний тип харчування для тих, хто хоче схуднути або зберегти стрункість. Але існують дослідження, які породжують низку питань та дають привід для занепокоєння.

Про це повідомив лікар Михайло Петрик.

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Переваги інтервального голодування перед дробним харчуванням

Ілюстрація інтервального голодування. Фото: Freepik

"Ті люди, які обмежують себе в калоріях, не важливо це кето дієта або середнозиноморкепя дієта, в порівнянні з тими людьми, які харчуються інтервально, ні в кого немає переваг. Різниця одна — у кількості вживаних калорій. Всі ті дослідження, які раніше показували переваги інтервального голодування перед звичайними дієтами, якщо уважно на них подивитися, виявилося, що люди, які практикували голодування, просто сумарно з'їдали менше їжі, тому вони мали перевагу", — сказав лікар.

Механізм впливу інтервального голодування полягає не в міфічних незрозумілих процесів, це нормальний закон збереження енергії, вважає лікар.

Годинник та їжа. Фото: Freepik

"Є такі дослідження, які говорять про те, що людина на інтервальному голодуванні починає зменшуватися м'язова маса, при цьому жирова маса залишається недоторканою", — сказав Михайло Петрик.

Аутофагія

"Нагадаю хейтерам, що аутофагія існує. Багато хто вважає, що для запуску аутофагії достатньо поголодати 12 годин. Звідки це було отримано? Коли були проведені експерименти на мишах, було з'ясовано, що через 16-17 голодування, миші активізували процеси аутофагії. Але у людей метаболізм у 6,5 разів повільніший, ніж у мишей. Тому в середньому дослідники вийшли на цифру, коли у людини запускається аутофагія -20-48 годин", — пояснив лікар.

Дівчина схудла. Фото: Freepik

Аутофагія - природний процес регенерації та очищення організму на внутрішньоклітинному рівні, за допомогою якого лізосоми здатні переробляти непотрібні, дисфункціональні компоненти наших клітин.

"Ще простіше запустити процес аутофагії за допомогою звичайних фізичних навантажень. Найчастіше це тривалі кардіо навантаження. Тренуйтеся і буде вам аутофагія", — сказав лікар.

Інтервальне голодування - це потужний інструмент, який багатьом підходить, але є нюанси, які потрібно враховувати.

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