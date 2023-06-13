Можно ли похудеть при помощи голодания

Интервальное голодание. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие считают, что интервальное голодание — идеальный тип питания для тех, кто хочет похудеть или сохранить стройность. Но существуют исследования, которые порождают ряд вопросов и дают повод для беспокойства.

Об этом сообщил врач Михаил Петрик.

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Иллюстрация интервального голодания. Фото: Freepik

"Те люди, которые ограничивают себя в калориях, не важно это кето диета или срединозиноморкепя диета, по сранвнеию с теми людьми, которые питаются интервально, ни у кого нет преимуществ. Разница одна — в количестве употребляымх калорий. Все те исследования, которые ранее показывали преимущества интервального голодания перед обычными диетами, если внимательно на них посмотреть, оказалось, что люди, которые практиковали голодание, просто суммарно съедали меньше пищи, в результате этого они имели преимущество", — сказал врач.

Механизм действия интервального голодания заключается не в мифических непонятных процессах, это обычный закон сохранения энергии, считает доктор.

Часы и еда. Фото: Freepik

"Есть такие исследования, которые говорят о том, что у человека на интервальном голодании начинает уменьшаться мышечная масса, при этом жировая масса остается нетронутой", — сказал Михаил Петрик.

Аутофагия

"Напомню хейтерам, что аутофагия существует. Многие считают, что для запуска аутофагии достаточно поголодать 12 часов. Откуда это было получено? Когда были проведены эксперименты на мышах, было выяснено, что через 16-17 голодания, у мышей активизировали процессы аутофагии. Но у людей метаболизм в 6,5 раз медленнее, чем у мышей. Поэтому в среднем исследователи вышли на цифру, когда у человека запускается аутофагия —20-48 часов", — объяснил врач.

Девушка похудела. Фото: Freepik

Аутофагия – естественный процесс регенерации и очищения организма на внутриклеточном уровне, посредством которого лизосомы способны перерабатывать ненужные, дисфункциональные компоненты наших клеток.

"Еще проще запустить процесс аутофагии при помощи обычных физических нагрузок. Чаще всего это длительные кардио нагрузки. Тренируйтесь и будет вам аутофагия", — сказал врач.

Интервальное голодание — это мощный инструмент, который многим подходит, но есть нюансы, которые необходимо учитывать.

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